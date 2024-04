Samsung si sta impegnando per rendere memorabile Exynos 2500

Inoltre, un nuovo suggerimento indica che Exynos 2500 potrebbe sfruttare il TPU di Google per accelerare le prestazioni dell'intelligenza artificiale. Questa ipotesi potrebbe portare a significativi miglioramenti legati all'IA nei dispositivi Galaxy S25, offrendo agli utenti una piacevole sorpresa.

Tuttavia, sembra che l'azienda stia considerando la possibilità di differenziare ulteriormente il suo prossimo SoC di punta. Secondo un informatore, sono attualmente in corso test su due versioni del processore, con una delle due che presenterebbe un conteggio di core superiore rispetto all'altra .

L'accuratezza di queste informazioni rimane entro i margini della speculazione, ma Samsung sembra ormai decisa a percorrere la via della riduzione di dipendenza da Qualcomm e a concentrarsi sullo sviluppo dei propri chipset. Avrà comunque bisogno di tempo per ricostruire la sua reputazione, "macchiata" dalle reazioni negative dei consumatori ai precedenti lanci di Exynos.

Per quanto riguarda la versione a 8 core, viene suggerito che Samsung potrebbe seguire l'approccio di MediaTek con il suo Dimensity 9300. Ciò significherebbe per Exynos 2500 una configurazione "4 + 4", con solo core ad alte prestazioni , offrendo significativi miglioramenti nel multicore rispetto a Exynos 2400 a costo di un'efficienza energetica inferiore e potenziali temperature più elevate durante l'uso regolare.

In un intervento successivo, lo stesso informatore ha ipotizzato che la variante a 8 core potrebbe alimentare la serie di smartphone Galaxy S di Samsung, mentre quella più potente potrebbe essere destinata alla linea di prodotti Galaxy Tab e Galaxy Book del colosso coreano.

Secondo @OreXda, due versioni di Exynos 2500 sono attualmente in fase di test: una con CPU a 8 core e l'altra con una configurazione a 10 core . Anche se non ci sono ancora dettagli sui cluster, la versione a 10 core potrebbe includere il Cortex-X5, con frequenze comprese tra i 3,20 GHz e i 3,30 GHz.

Progettato per non deludere

I post del leaker riportano le informazioni sulla suddivisione delle varianti

Mentre l'intelligenza artificiale dei dispositivi Galaxy è già potente, essa si basa principalmente sul cloud.

Tuttavia, con l'aggiunta di un TPU dedicato nel chipset, le capacità di IA diventerebbero ulteriormente potenziate, il che sarebbe sicuramente un vantaggio.

Il Tensor Processing Unit (TPU) ha fatto la sua prima comparsa in Pixel 6 insieme al lancio della prima generazione del processore Tensor, e nel corso degli ultimi due anni ha continuato ad evolversi e a migliorare.

Dato che i chipset Tensor sono realizzati in collaborazione con Samsung, è ragionevole presumere che la coreana possa sfruttare efficientemente la stessa unità di elaborazione quando si tratta del suo processore.

Se Samsung scegliesse questa strada e decidesse di incorporare il TPU di Google nell'Exynos 2500, ciò significherebbe che la serie Galaxy S25 potrebbe offrire API di apprendimento automatico integrate in grado di eseguire una vasta gamma di modelli direttamente sul dispositivo.

Inoltre, sembra che Exynos 2500 includerà due unità di elaborazione neurale: una denominata G-NP e l'altra S-NPU. Al momento, non è ancora chiaro quale processo di produzione Samsung intenda utilizzare per ottimizzare il profilo energetico di Exynos 2500, ma ci aspettiamo ulteriori aggiornamenti prima del lancio della serie Galaxy S25. Restate connessi per tutte le ultime informazioni.