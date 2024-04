KOTOR remake: Sony non vuole più saperne niente, per questo alcuni lo ritenevano cancellato

Il giornalista Jeff Grubb ha spiegato come mai riteneva che il remake di Knights of the Old Republic , il classico gioco di ruolo di BioWare ambientato nel mondo di Star Wars, fosse stato cancellato . Semplicemente aveva appreso che Sony non voleva saperne più niente, dopo averlo annunciato durante un suo evento, probabilmente per i successivi problemi di sviluppo.

Situazione ambigua

Il post di Grubb

Sony di suo ha dato chiari segni di non voler più essere coinvolta attivamente nel progetto, rimuovendo il trailer di annuncio a settembre 2023 e non commentando in alcun modo la decisione presa, se non affermando che era scaduta la licenza del brano usato per lo stesso. Al che molti, come il giornalista Stephen Totilo, si sono chiesti come avesse fatto a scadere la licenza di un brano legato a un gioco che non era stato ancora pubblicato, dando forza all'ipotesi cancellazione.

Con i mesi però sono aumentate le dichiarazioni riguardanti lo sviluppo del progetto, che sarebbe ancora attivo e in mano a Saber Interactive, da poco ridiventata indipendente. Detto questo, è chiaro a tutti che il lavoro ha subito diversi stop. La speranza è che ora sia tornato sui giusti binari.