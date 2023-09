Star Wars: Knights of the Old Republic, trailer e tweet del remake sono spariti

I fan di Star Wars hanno notato che Sony ha recentemente cancellato i tweet sul remake di Star Wars: Knights of the Old Republic e ha nascosto il trailer dal suo canale ufficiale di YouTube. Considerando che già lo scorso anno scorso sono emerse notizie secondo cui il progetto era in difficoltà, questi nuovi eventi non stanno rassicurando gli appassionati del gioco.

I dettagli sono emersi in rete tramite Reddit e X, ad esempio tramite un lungo thread dell'utente Crusader3456. Al momento, l'unico post di X nel quale viene ancora menzionato il remake di Star Wars: Knights of the Old Republic è un messaggio legato a più giochi che facevano parte di una diretta di Sony.

È possibile che l'attesissimo remake di Star Wars: Knights of the Old Republic sia ancora vivo e che si tratti solo di una stranezza del reparto social media di Sony. Potrebbe però anche essere che il progetto, che è stato presentato come esclusiva PS5 e PC, sia stato praticamente cancellato a causa di continui problemi di sviluppo e dei massicci tagli al budget dell'editore Embracer. Sony ed Embracer non hanno ancora commentato la questione, quindi non abbiamo dettagli ufficiali.