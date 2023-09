The Binding of Isaac otterrà un update per il multigiocatore online 'presto'

Edmund McMillen, creatore di The Binding of Isaac, ha condiviso tramite X una novità: "presto" sarà possibile giocare in multigiocatore online il roguelike. McMillen ha precisamente condiviso un post di Tyron Rodriguez, Produttore Esecutivo di The Binding of Isaac.

Per il momento non abbiamo una data di uscita per l'update multigiocatore di The Binding of Isaac. Non sappiamo nemmeno quali siano le piattaforme per il quale è in sviluppo: potrebbe trattarsi di un'esclusiva PC. Possiamo solo vedere che la cooperativa sarebbe per un massimo di quattro giocatori.

Ancora più importante, in un certo senso, non sappiamo quale versione del gioco è necessaria per poter accedere a questa modalità. Non è impossibile che venga distribuita come parte di The Binding of Isaac Repentance, ovvero che richieda tutti i DLC per essere avviata.