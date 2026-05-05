Pixel 11: nuove fotocamere, Pixel Glow con LED luminosi e altre novità trapelate

Nuovi leak piuttosto corposi hanno svelato il comparto tecnico dei prossimi Pixel 11, sebbene manchino ancora diversi mesi al loro debutto ufficiale. Il chip proprietario sarà ancora più potente, a fronte di una GPU più datata, mentre il comparto fotografico si arricchirà di novità volte a offrire scatti migliori. Tra le principali novità, inoltre, troveremo il Pixel Glow di cui vi abbiamo già parlato in precedenza, ovvero un sistema di LED luminosi che potrebbe ricordare le vecchie notifiche di qualche anno fa. Vediamo tutti i dettagli.
Le caratteristiche
Prima di tutto, specifichiamo che le informazioni non sono ufficiali e vanno prese con la dovuta cautela in attesa di conferme o smentite. Le caratteristiche sono state riportate da Mystic Leaks e sono piuttosto dettagliate. Innanzitutto, la serie Pixel 11 utilizzerà il chip proprietario Tensor G6, che dovrebbe avere una CPU potenziata per offrire prestazioni migliorate. La configurazione sarà 1+4+2 con core ARM di ultima generazione con GPU PowerVR C-Series e chip di sicurezza Titan M3.
La GPU (modello CXTP-48-1536) potrebbe non essere particolarmente entusiasmante, dato che si basa su un'architettura risalente al 2021, ma non è escluso che possano essere introdotti eventuali aggiornamenti. Il modem dovrebbe basarsi su un MediaTek M90, abbandonando quindi Exynos.
Possiamo aspettarci inoltre una nuova TPU e un ISP proprietario per offrire nuovi miglioramenti dedicati all'elaborazione delle immagini. Per quanto riguarda il comparto fotografico, la versione base del Pixel 11 e il Pixel 11 Pro Fold dovrebbero adottare un nuovo sensore principale da 50 MP (rispetto agli attuali 48 MP), mentre i modelli Pro e Pro XL dovrebbero accogliere novità inedite sia per i sensori principali che per il teleobiettivo.
Poche novità per il design che, anzi, dovrebbe rimanere invariato rispetto ai Pixel 10, escludendo i nuovi LED di cui parleremo tra poco. Per ora non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito, ma vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.
Pixel Glow e altri dettagli
Ricordate i vecchi LED di notifica da poter personalizzare sia per colore che per tipologia? Google dovrebbe introdurre nuovamente questa funzione, grazie a un sistema di LED luminosi situato sulla parte posteriore dello smartphone. Secondo quanto riportato da Mystic Leaks, e come potete vedere qui sotto, si tratta di un piccolo LED posizionato accanto al flash, quindi nulla di troppo vistoso.
Ad ogni modo, di seguito riportiamo le specifiche tecniche emerse finora:
Specifiche tecniche del Pixel 11
- Display: 6,3" OLED
- Risoluzione: 1.080 × 2.424 pixel
- Refresh rate: 60-120 Hz
- Luminosità: fino a 2.200 nit
- PWM: 240 Hz
- Batteria: 4.840 mAh
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Colori: Nero, verde, viola, rosa
Specifiche tecniche del Pixel 11 Pro
- Display: 6,3" OLED
- Risoluzione: 1.280 × 2.856 pixel
- Refresh rate: 1-120 Hz
- Luminosità: fino a 2.450 nit
- PWM: 240 Hz
- Batteria: 4.707 mAh
- RAM: 12 GB / 16 GB
Specifiche tecniche del Pixel 11 Pro XL
- Display: 6,8" OLED
- Risoluzione: 1.344 × 2.992 pixel
- Refresh rate: 1-120 Hz
- Luminosità: fino a 2.450 nit
- PWM: 240 Hz
- Batteria: 5.000 mAh
- RAM: 12 GB / 16 GB
Specifiche tecniche del Pixel 11 Pro Fold
- Display interno: 2.076 × 2.160 OLED, 1-120 Hz, luminosità fino a 2.050 nit
- Display esterno: 1.080 × 2.342 OLED, 60-120 Hz, luminosità fino a 2.450 nit
- Batteria: 4.658 mAh
- RAM: 12 GB / 16 GB
Come già detto, queste informazioni - seppur particolarmente corpose e dettagliate - vanno prese con le pinze, non essendo ufficiali. Possiamo quindi aspettarci un design invariato, con l'aggiunta di un nuovo sistema LED, mentre il comparto fotografico dovrebbe introdurre nuovi sensori anche se non rivoluzionari per il modello base. In compenso, la CPU dovrebbe essere migliorata per offrire prestazioni ancora più convincenti. Voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.