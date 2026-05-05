Pixel 11: nuove fotocamere, Pixel Glow con LED luminosi e altre novità trapelate

Nuovi leak piuttosto corposi hanno svelato il comparto tecnico dei prossimi Pixel 11 , sebbene manchino ancora diversi mesi al loro debutto ufficiale. Il chip proprietario sarà ancora più potente, a fronte di una GPU più datata, mentre il comparto fotografico si arricchirà di novità volte a offrire scatti migliori. Tra le principali novità, inoltre, troveremo il Pixel Glow di cui vi abbiamo già parlato in precedenza, ovvero un sistema di LED luminosi che potrebbe ricordare le vecchie notifiche di qualche anno fa. Vediamo tutti i dettagli.

Le caratteristiche

Prima di tutto, specifichiamo che le informazioni non sono ufficiali e vanno prese con la dovuta cautela in attesa di conferme o smentite. Le caratteristiche sono state riportate da Mystic Leaks e sono piuttosto dettagliate. Innanzitutto, la serie Pixel 11 utilizzerà il chip proprietario Tensor G6, che dovrebbe avere una CPU potenziata per offrire prestazioni migliorate. La configurazione sarà 1+4+2 con core ARM di ultima generazione con GPU PowerVR C-Series e chip di sicurezza Titan M3.

La GPU (modello CXTP-48-1536) potrebbe non essere particolarmente entusiasmante, dato che si basa su un'architettura risalente al 2021, ma non è escluso che possano essere introdotti eventuali aggiornamenti. Il modem dovrebbe basarsi su un MediaTek M90, abbandonando quindi Exynos.

Pixel 11

Possiamo aspettarci inoltre una nuova TPU e un ISP proprietario per offrire nuovi miglioramenti dedicati all'elaborazione delle immagini. Per quanto riguarda il comparto fotografico, la versione base del Pixel 11 e il Pixel 11 Pro Fold dovrebbero adottare un nuovo sensore principale da 50 MP (rispetto agli attuali 48 MP), mentre i modelli Pro e Pro XL dovrebbero accogliere novità inedite sia per i sensori principali che per il teleobiettivo.

Poche novità per il design che, anzi, dovrebbe rimanere invariato rispetto ai Pixel 10, escludendo i nuovi LED di cui parleremo tra poco. Per ora non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito, ma vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.