PlayStation Plus Essential: i giochi "gratis" PS4 e PS5 di maggio sono disponibili da oggi

Annunciati la settimana scorsa, i giochi di PlayStation Plus Essential di maggio 2026 sono tre e tutti alquanto interessanti, vediamo di cosa si tratta:

Come da programma annunciato nei giorni scorsi, i giochi "gratis" per PS4 e PS5 di PlayStation Plus Essential del mese di maggio sono disponibili da oggi, 5 maggio : si tratta dei giochi scaricabili gratuitamente dagli abbonati al livello base del servizio Sony, dunque anche da coloro che possiedono Extra o Premium.

I giochi di maggio di PS Plus Essential

EA Sports FC 26 ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta del più recente capitolo nella celebre serie di simulazioni calcistiche da parte di Electronic Arts, che evolve la formula classica con varie aggiunte.

Le novità principali sono rappresentate ovviamente dalle licenze aggiornate all'ultima stagione calcistica, ma ci sono anche alcuni elementi nuovi introdotti nel gioco, anche su richiesta della community.

Tra queste c'è la suddivisione del gioco in due anime ben distinte: la modalità Competitiva, pensata per il gioco online e decisamente più dinamica e veloce, e la modalità Realistica con un ritmo di gioco più lento e una fisica più presente, con maggiore enfasi sulla strategia e sulle caratteristiche della squadra. Potete approfondire la questione nella nostra recensione di EA Sports FC 26.

Nine Sols è un gioco d'azione a piattaforme in stile metroidvania caratterizzato da un'ambientazione molto particolare, tra mitologia taoista e fantascienza orientale.

La storia racconta le gesta di Yi, un guerriero risvegliato dopo secoli che cerca vendetta contro i Nove Soli, antichi sovrani responsabili della caduta del suo popolo.

Il gioco è caratterizzato anche da una certa attenzione al combattimento, che si dimostra quasi al livello di un souls-like in termini di tattica e uso di parry e tecniche, maggiori informazioni nella nostra recensione di Nine Sols.

Infine, Wuchang: Fallen Feathers è un action RPG con elementi souls-like, ambientato in versione dark fantasy della Cina del 1647, ispirandosi a personaggi storici e mitologia locale.

Protagonista della storia è una piratessa priva di memoria chiamata Wuchang che ha ottenuto poteri sovrumani con i quali ha intenzione di combattere varie minacce attraverso le terre di Shu, una regione devastata da conflitti interni e da una maledizione che trasforma gli abitanti in mostruose creature. Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Wuchang: Fallen Feathers.