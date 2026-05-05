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Lo smartphone realme 16 Pro+ è su Amazon al minimo storico: batteria da 7.000mAh e fotocamera da 200 MP

Tra le offerte di Amazon troviamo lo smartphone realme 16 Pro+ al prezzo minimo storico e in due colorazioni differenti.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   05/05/2026
realme 16 Pro+

Se sei alla ricerca di uno smartphone abbastanza economico ma con buone caratteristiche, il realme 16 Pro+ è su Amazon a 398,99 € rispetto al prezzo consigliato di 529,99 €, permettendoti di risparmiare il 25%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo cliccando direttamente sui box sottostanti, selezionando la tua colorazione preferita: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Lo smartphone che punta sulla fotografia

In questo caso ti abbiamo proposto lo smartphone nella variante da 8+256 GB. Il dispositivo è alimentato dal chip Snapdragon 7 Gen 4 abbinato a memoria LPDDR5 per offrirti velocità per gaming e multitasking. La batteria ha un'ottima capacità di 7.000 mAh con supporto alla ricarica ultra-rapida da 80W. Il display AMOLED da 6,8" 1,5K 144 Hz offre immagini nitide e convincenti. Il comparto fotografico, invece, si basa su una fotocamera principale da 200 MP con OIS, per scatti ultra-definiti, insieme a un'ultra-grandangolare da 8 MP e teleobiettivo da 50 MP con zoom 3,5X.

realme 16 Pro+
realme 16 Pro+

Nel complesso, si tratta di un dispositivo che eccelle per design, fotografia e autonomia, ed è la scelta ideale anche per chi cerca uno smartphone con un sistema fotografico versatile. Tuttavia, il processore è abbastanza modesto e il bloatware potrebbe farti storcere il naso. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.

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