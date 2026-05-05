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Stray su PC e Mac scende sotto i 15€ su Instant Gaming: ritorna in sconto il gioco del “gatto”

L'avventura "indie" ambientata in una città cyberpunk torna a un prezzo ridotto su Steam.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   05/05/2026
Stray
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Nuovo taglio di prezzo per Stray su PC e Mac, disponibile in formato digitale su Steam con uno sconto consistente rispetto al listino. Il titolo, diventato rapidamente riconoscibile per la sua atmosfera e il protagonista felino, torna tra le offerte più interessanti per chi cerca un'esperienza diversa dal solito. Trovate l'offerta nel box qui sotto o tramite il link diretto. Il gioco è proposto a 11,58€ (IVA esclusa), che diventano 14,13€ con IVA italiana al 22%. Il prezzo di listino è 28€, con uno sconto del 59%. Considerando il prezzo finale IVA inclusa, la riduzione effettiva si attesta al 49,5%. Una fascia di prezzo che lo rende più che valido per chi cerca un'esperienza particolare.

Un’esperienza breve ma distintiva

Stray si distingue per l'ambientazione cyberpunk e per un gameplay costruito attorno all'esplorazione e all'interazione ambientale nei panni di un gatto randagio. La progressione è lineare, con enigmi leggeri e una forte componente narrativa.

Nonostante la durata contenuta, il gioco ha mantenuto una buona popolarità grazie al suo stile visivo e all'idea di base. A questo prezzo, può rappresentare un'opzione interessante per chi cerca un titolo focalizzato sull'atmosfera più che sulla longevità. Qui la nostra recensione.

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