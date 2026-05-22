Spotify Investor Day 2026: biglietti riservati, contenuti IA, podcast, audiolibri e altre novità annunciate

Durante l'Investor Day 2026, Spotify ha presentato nuove funzioni e strumenti per creator e artisti, annunciando anche "Reserved", il sistema che riserva biglietti dei concerti ai fan più fedeli della piattaforma.

In occasione dello Spotify Investor Day 2026, l'azienda ha annunciato una serie di novità volte a offrire nuove esperienze. Si parte dai biglietti dei concerti riservati ai fan più fedeli a nuovi strumenti per i creatori, oltre ad altre aggiunte. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Biglietti riservati Partiamo dalla notizia più interessante: ai fan più fedeli di un artista, abbonati a Spotify Premium, saranno riservati due biglietti da poter acquistare prima della vendita al pubblico. "Con Reserved, Spotify individuerà i fan più affezionati di un artista e metterà da parte per loro due biglietti per il tour", spiega l'azienda. "Niente più corsa contro migliaia di altri fan, niente più caccia ai codici: solo una finestra riservata per l'acquisto prima che i biglietti vengano messi in vendita al pubblico". Spotify Reserved Questa novità sarà dapprima disponibile negli Stati Uniti. Se avete diritto ai biglietti, riceverete un'e-mail e una notifica nell'app. Come anticipato, potrete acquistare fino a due biglietti per i concerti durante un periodo di tempo dedicato, ovvero circa un giorno. Ovviamente la disponibilità dipende dalle tappe coperte: se il tour non arriva nella vostra zona, potreste non ricevere l'offerta.

Cover e remix Spotify, Universal Music Group e Universal Music Publishing Group hanno annunciato accordi che consentiranno ai fan di realizzare legalmente brani e remix dei brani presenti nei cataloghi. Si tratta però di un servizio a pagamento, con accesso prioritario per gli utenti Premium. Con questa novità, tra l'altro, artisti e autori potranno beneficiare di ulteriori ricavi, oltre a quelli già generati su Spotify.

Altre novità A partire da questa estate, Spotify introdurrà anche Membership. Più precisamente, i creator idonei potranno offrire abbonamenti direttamente ai fan più fedeli, gestendo in prima persona persona il rapporto con gli abbonati. Inoltre, con Studio by Spotify Labs, sarà possibile ottenere podcast, playlist o briefing direttamente all'interno dell'app tramite prompt: basterà inserire una descrizione e la piattaforma genererà contenuti audio e personalizzati. Spotify DJ arriva in italiano: la funzione IA ora parla anche la nostra lingua Infine, l'offerta Audiobooks+ sarà ampliata con nuovi pacchetti premium a maggiore disponibilità di ore, oltre ai piani Family e Student, mentre il programma Spotify for Authors sarà esteso a dieci nuove lingue. Infine, in estate saranno disponibili anche le Prompted Playlist dedicate agli audiolibri, insieme alla nuova funzione che consentirà di porre domande su qualsiasi libro della piattaforma.