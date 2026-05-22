Con “Return of the Ancients” Path of Exile 2 punta su progressione, crafting e nuove sfide endgame

Path of Exile 2 ha ricevuto il massiccio aggiornamento 0.5.0 chiamato "Return of the Ancients" che introduce la lega "Runes of Aldur", una revisione estesa dell'endgame, nuove storyline dedicate all'Atlas, due Ascendancy aggiuntive e numerosi sistemi inediti legati a crafting, progressione e combattimento. L'aggiornamento 0.5.0 interviene anche sul ritmo della campagna, sulla struttura dell'Atlas e sull'equilibrio di diverse classi e meccaniche. Insomma, è qualcosa di davvero imponente.

Tantissime novità

Il cuore dell'espansione, che era stata ampiamente annunciata, è rappresentato dalla nuova lega "Runes of Aldur", che propone un sistema costruito attorno ai Remnants, strutture presenti nelle aree di gioco che consentono di creare oggetti tramite ricette runiche. Più rune vengono inserite, maggiore sarà la difficoltà dell'incontro successivo, con ondate di nemici potenziati che proteggono la ricompensa finale.

Path of Exile 2 continua a crescere

La lega introduce anche il Verisium, una nuova valuta utilizzata nel sistema di "Runeforging". Attraverso questa meccanica i giocatori possono aggiungere la nuova difesa chiamata "Runic Ward" alle armature. Si tratta di una protezione che entra in funzione quando la vita del personaggio raggiunge 1 punto, permettendo di sopravvivere temporaneamente mentre la barriera assorbe i danni e si rigenera autonomamente.

L'espansione amplia inoltre in modo significativo le opzioni di crafting con nuove rune, alloy, flux e modificatori meta-crafting. Alcuni sistemi consentono persino di distruggere oggetti unici per ottenere rune che ne ereditano parte delle proprietà. A questo si aggiungono 21 nuove abilità Kalguuran e 8 supporti dedicati.

Sul fronte narrativo, la lega introduce una nuova spedizione oceanica guidata dal personaggio Farrow. I giocatori esploreranno isole, tombe dei Kalguuran e aree sotterranee alla ricerca di Verisium e di nuovi boss. La vecchia meccanica dei Logbook viene infatti sostituita da un sistema di esplorazione dell'oceano.

L'endgame riceve una revisione molto ampia attraverso la nuova storyline "Origins of Divinity". L'Atlas ora presenta punti d'interesse fissi e percorsi più chiari verso i contenuti principali. Le fortezze introdotte dall'espansione diventano il fulcro della progressione: completandole si ottengono punti per l'Atlas Passive Tree, che è stato esteso a oltre 300 nodi.

Grinding Gear Games ha anche introdotto il sistema "Masters of the Atlas", una progressione in stile Ascendancy dedicata all'endgame. I giocatori possono scegliere diversi maestri, ciascuno dotato di bonus specifici modificabili prima di affrontare una mappa. Tra questi compaiono Hilda, specializzata nella caccia ai mostri, e Jado, legato a meccaniche di spionaggio e anomalie.

Anche le principali attività endgame vengono rielaborate. Delirium riceve una nuova trama legata a un dio trickster che diffonde follia nel mondo di Wraeclast. Il sistema introduce nuove barre di progressione, incontri dinamici nella nebbia e il "Trial of Madness", una modalità che aumenta progressivamente il livello di Delirium sulle mappe dell'Atlas.

Breach ottiene invece una nuova area centrale, "The Monastery of the Keepers", e soprattutto il sistema "Genesis Tree", che permette di creare anelli, amuleti, cinture e valute speciali consumando risorse ottenute durante i combattimenti. Vengono aggiunti anche nuovi boss, nuove mappe dominio e meccaniche a ondate.

Anche Ritual viene espanso con una nuova storyline dedicata ad Aoife e al "King in the Mists". La novità principale è il "Rite of the Nameless", una sequenza di cinque mappe collegate tra loro in cui i nemici dei rituali precedenti continuano a riapparire, aumentando progressivamente la difficoltà.

Tra le modifiche strutturali più rilevanti c'è anche l'integrazione di "Fate of the Vaal" nel gioco base. La meccanica introduce nuove attività nell'Atlas, aggiornamenti al Tempio di Atziri e un sistema rivisto di Infuser per il potenziamento degli oggetti.

Sul piano della giocabilità, l'aggiornamento accelera la rigiocabilità della campagna riducendo alcune aree, modificando il percorso dell'Atto 3 e diminuendo la densità dei mostri nella seconda metà del gioco. Sono stati inoltre aggiunti indizi visivi per aiutare i giocatori esperti a orientarsi più rapidamente durante le nuove run stagionali.

"Return of the Ancients" introduce infine due nuove Ascendancy class. La Martial Artist per il Monk si concentra su illusioni e combattimento senz'armi, mentre la Spirit Walker per la Huntress utilizza spiriti animali legati a cervo, gufo e orso per ottenere abilità e compagni spettrali.

L'aggiornamento include anche decine di nuovi oggetti unici, support gem, miglioramenti all'interfaccia e strumenti richiesti dalla community, come la possibilità di importare build guide direttamente nel client di gioco e una ricerca più immediata dei prezzi nel mercato di scambio.