0

GCC Pokémon: Megaevoluzione - Caos Nascente è disponibile da oggi

The Pokémon Company ha annunciato che l'espansione Megaevoluzione - Caos Nascente per GCC Pokémon è disponibile a partire da oggi, e ha anche uno spettacolare trailer di lancio.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   22/05/2026
Alcuni personaggi di GCC Pokémon
GCC Pokémon Live
GCC Pokémon Live
Articoli News Video Immagini

The Pokémon Company ha annunciato che GCC Pokémon: Megaevoluzione - Caos Nascente è disponibile da oggi presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo e in versione digitale su GCC Pokémon Live.

Come si evince anche dallo spettacolare trailer di lancio del pacchetto, che trovate qui sotto, Caos Nascente vede l'aarrivo di una nuova minaccia per Luminopoli: al calare della notte, Mega Floette-ex scatena il caos nella città, costringendo gli Allenatori ad affidarsi a potenti Pokémon per fermarla.

Uno degli elementi più interessanti dell'espansione è legato alla presenza di numerosi Pokémon-ex Megaevoluzione sotto forma di carte ultrarare, impreziosite da illustrazioni speciali che mostrano anche le silhouette delle loro forme originali prima della megaevoluzione.

GCC Pokémon Pocket svela l'espansione Assalto dei Paradossi, con i primi Pokémon Paradosso GCC Pokémon Pocket svela l'espansione Assalto dei Paradossi, con i primi Pokémon Paradosso

Le nuove carte possono essere trovate nelle classiche buste di espansione, nei Set Allenatore Fuoriclasse e nelle varie collezioni speciali distribuite presso i negozi aderenti.

Anche in digitale

Annunciata a marzo, l'espansione Caos Nascente per GCC Pokémon è disponibile anche in formato digitale su GCC Pokémon Live, come detto. Accedendo al gioco, gli utenti riceveranno ricompense dedicate tramite il Pass lotta della nuova espansione, incluso un mazzo basato su Mega Greninja-ex.

Fra le novità più interessanti introdotte nel client digitale spicca anche la modalità Sfida Strategica, una nuova esperienza competitiva che mette alla prova le capacità di adattamento dei giocatori.

In questa modalità gli Allenatori devono affrontarsi utilizzando mazzi creati con quaranta carte casuali e quattro buste di espansione, dando vita a partite meno prevedibili e molto più strategiche.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
GCC Pokémon: Megaevoluzione - Caos Nascente è disponibile da oggi