The Pokémon Company ha annunciato che GCC Pokémon: Megaevoluzione - Caos Nascente è disponibile da oggi presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo e in versione digitale su GCC Pokémon Live.
Come si evince anche dallo spettacolare trailer di lancio del pacchetto, che trovate qui sotto, Caos Nascente vede l'aarrivo di una nuova minaccia per Luminopoli: al calare della notte, Mega Floette-ex scatena il caos nella città, costringendo gli Allenatori ad affidarsi a potenti Pokémon per fermarla.
Uno degli elementi più interessanti dell'espansione è legato alla presenza di numerosi Pokémon-ex Megaevoluzione sotto forma di carte ultrarare, impreziosite da illustrazioni speciali che mostrano anche le silhouette delle loro forme originali prima della megaevoluzione.
Le nuove carte possono essere trovate nelle classiche buste di espansione, nei Set Allenatore Fuoriclasse e nelle varie collezioni speciali distribuite presso i negozi aderenti.
Anche in digitale
Annunciata a marzo, l'espansione Caos Nascente per GCC Pokémon è disponibile anche in formato digitale su GCC Pokémon Live, come detto. Accedendo al gioco, gli utenti riceveranno ricompense dedicate tramite il Pass lotta della nuova espansione, incluso un mazzo basato su Mega Greninja-ex.
Fra le novità più interessanti introdotte nel client digitale spicca anche la modalità Sfida Strategica, una nuova esperienza competitiva che mette alla prova le capacità di adattamento dei giocatori.
In questa modalità gli Allenatori devono affrontarsi utilizzando mazzi creati con quaranta carte casuali e quattro buste di espansione, dando vita a partite meno prevedibili e molto più strategiche.
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