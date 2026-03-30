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GCC Pokémon: Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto è disponibile e ha un trailer

The Pokémon Company ha annunciato che GCC Pokémon: Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto è disponibile, e non poteva mancare uno spettacolare trailer di lancio.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   30/03/2026
Meowth in GCC Pokémon: Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto
GCC Pokémon Live
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The Pokémon Company ha annunciato che GCC Pokémon: Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto è disponibile presso i rivenditori autorizzati dal 27 marzo, pubblicando nelle scorse ore uno spettacolare trailer di lancio dell'aggiornamento.

Il set introduce una delle novità più attese dagli appassionati: i Pokémon-ex Megaevoluzione, ispirati alle creature apparse per la prima volta nel videogioco Leggende Pokémon: Z-A. Si tratta di carte estremamente potenti, pensate per rivoluzionare il meta di gioco e offrire nuove possibilità strategiche sia ai veterani che ai nuovi giocatori.

Fra i protagonisti assoluti dell'espansione c'è Mega Zygarde-ex, una versione potenziata del Pokémon Leggendario, simbolo di equilibrio e forza. Accanto a lui troviamo altre carte molto ambite come Mega Starmie-ex, Mega Clefable-ex e Mega Skarmory-ex, tutte caratterizzate da punti salute elevati e attacchi in grado di infliggere danni devastanti.

L'espansione Mega Splendore di GCC Pokémon Pocket è stata annunciata con un trailer L'espansione Mega Splendore di GCC Pokémon Pocket è stata annunciata con un trailer

Questi nuovi Pokémon-ex Megaevoluzione introducono dinamiche di gioco inedite, permettendo di costruire strategie più aggressive e spettacolari. Tuttavia, la loro potenza ha un costo significativo: quando vengono messi KO, l'avversario può ottenere ben tre carte Premio, rendendo ogni scelta in battaglia ancora più cruciale e bilanciata.

Diversi formati e collezioni speciali

Annunciata lo scorso gennaio, l'espansione Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto del GCC Pokémon include, come da tradizione, carte disponibili in diversi formati: dalle classiche buste ai set Allenatore Fuoriclasse, fino a collezioni speciali pensate per gli utenti più appassionati.

Inoltre Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto è approdata anche in versione digitale su GCC Pokémon Live per iOS, Android, macOS e Windows: all'interno dell'app i giocatori possono subito immergersi nelle novità grazie al Pass Lotta dedicato all'espansione, che offre un mazzo iniziale basato su Mega Zygarde-ex.

Progredendo nei livelli, sarà inoltre possibile sbloccare un secondo mazzo premium con protagonista Decidueye-ex, ampliando ulteriormente le opzioni tattiche.

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