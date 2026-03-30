GCC Pokémon: Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto è disponibile e ha un trailer

The Pokémon Company ha annunciato che GCC Pokémon: Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto è disponibile presso i rivenditori autorizzati dal 27 marzo, pubblicando nelle scorse ore uno spettacolare trailer di lancio dell'aggiornamento.

Il set introduce una delle novità più attese dagli appassionati: i Pokémon-ex Megaevoluzione, ispirati alle creature apparse per la prima volta nel videogioco Leggende Pokémon: Z-A. Si tratta di carte estremamente potenti, pensate per rivoluzionare il meta di gioco e offrire nuove possibilità strategiche sia ai veterani che ai nuovi giocatori.

Fra i protagonisti assoluti dell'espansione c'è Mega Zygarde-ex, una versione potenziata del Pokémon Leggendario, simbolo di equilibrio e forza. Accanto a lui troviamo altre carte molto ambite come Mega Starmie-ex, Mega Clefable-ex e Mega Skarmory-ex, tutte caratterizzate da punti salute elevati e attacchi in grado di infliggere danni devastanti.

Questi nuovi Pokémon-ex Megaevoluzione introducono dinamiche di gioco inedite, permettendo di costruire strategie più aggressive e spettacolari. Tuttavia, la loro potenza ha un costo significativo: quando vengono messi KO, l'avversario può ottenere ben tre carte Premio, rendendo ogni scelta in battaglia ancora più cruciale e bilanciata.