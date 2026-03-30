Fallout 4 su Nintendo Switch 2 ora supporta il DLSS, ma i miglioramenti non impressionano

Tuttavia, dai test condotti da Digital Foundry l'implementazione dell'upscaler di NVIDIA al posto del TAA (Temporal Anti-Aliasin) offre miglioramenti molto più modesti di quanto sperato , per quanto globalmente è comunque un'aggiunta positiva. Il motivo è principalmente per una serie di colli di bottiglia già preesistenti e che impediscono dunque di ottenere i miglioramenti "rivoluzionari" sperati.

Di recente la versione Nintendo Switch 2 di Fallout 4 , già ottima di base, ha ricevuto un aggiornamento che ha aggiunto il supporto al DLSS , il che potenzialmente dovrebbe garantire una qualità visiva e/o prestazioni migliori o più stabili.

L'analisi di Digital Foundry

Il DLSS è stato implementato nelle modalità 40fps e 60fps, ma i risultati sono disomogenei. Nella modalità a 40fps, infatti, non si notano differenze tangibili rispetto alla versione precedente: risoluzione, aliasing e qualità dell'immagine risultano identici, suggerendo che il DLSS potrebbe non essere effettivamente attivo in questa modalità o che sia stato applicato in modo estremamente conservativo. La risoluzione dinamica rimane invariata, oscillando tra 720p e 1440p.

La modalità a 60fps mostra invece alcuni miglioramenti, ma non tali da rivoluzionare l'esperienza. Fallout 4 su Switch 2 ha sempre faticato a mantenere i 60fps, soprattutto nelle aree più dense come il centro di Boston, dove CPU e banda di memoria rappresentano i veri colli di bottiglia. Il DLSS non riesce a compensare questi limiti strutturali: il frame-rate continua a scendere anche fino ai 40 o 30fps, sebbene si noti una lieve riduzione degli stutter. Nei contesti limitati dalla GPU, il DLSS offre un incremento di circa 2-3fps, un miglioramento modesto ma misurabile.

Sul fronte della qualità visiva, il DLSS riduce parte dell'aliasing, ma introduce anche nuovi artefatti: in alcune situazioni la rottura dei pixel appare più evidente rispetto al TAA. Questo porta a ipotizzare che il gioco utilizzi una versione "lite" del DLSS, priva del modello CNN completo impiegato in titoli come Cyberpunk 2077, e progettata per consumare meno risorse.

Un dettaglio tecnico interessante riguarda il Pip-Boy: quando viene aperto, il DLSS si disattiva automaticamente per preservare la leggibilità dell'interfaccia. La transizione è molto discreta durante il gameplay, mentre risulta più evidente nei menu e nelle schermate di caricamento.