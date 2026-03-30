Legacy of Kain: Defiance Remastered, ecco il trailer dei riconoscimenti della critica

Legacy of Kain: Defiance Remastered ha il suo trailer dei riconoscimenti della critica, che a quanto pare ha accolto l'edizione rimasterizzata del classico di Crystal Dynamics con un certo entusiasmo.

Fra le citazioni si parla di "un omaggio appassionato alla serie", di "uno fra i classici più amati di sempre", ma soprattutto sono state spese parole molto positive nei confronti dei miglioramenti che gli sviluppatori hanno introdotto con questa remaster.

Il parere generale è che Legacy of Kain: Defiance Remastered si presenti come un pacchetto estremamente solido e avvincente, ricco di contenuti che i fan della saga non dovrebbero lasciarsi sfuggire e capace di soddisfare le attese.

In effetti il gioco si pone come la versione definitiva del classico del 2003 e, allo stesso tempo, come una sorta di ponte fra passato e presente per una delle serie più amate del genere.