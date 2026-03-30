Legacy of Kain: Defiance Remastered, ecco il trailer dei riconoscimenti della critica

Legacy of Kain: Defiance Remastered ha il suo trailer dei riconoscimenti della critica, che a quanto pare ha accolto l'edizione rimasterizzata del classico di Crystal Dynamics con un certo entusiasmo.
Fra le citazioni si parla di "un omaggio appassionato alla serie", di "uno fra i classici più amati di sempre", ma soprattutto sono state spese parole molto positive nei confronti dei miglioramenti che gli sviluppatori hanno introdotto con questa remaster.
Il parere generale è che Legacy of Kain: Defiance Remastered si presenti come un pacchetto estremamente solido e avvincente, ricco di contenuti che i fan della saga non dovrebbero lasciarsi sfuggire e capace di soddisfare le attese.
In effetti il gioco si pone come la versione definitiva del classico del 2003 e, allo stesso tempo, come una sorta di ponte fra passato e presente per una delle serie più amate del genere.
Un vero ritorno?
Annunciato il mese scorso, Legacy of Kain: Defiance Remastered rappresenta un ulteriore passo nella direzione di un rilancio che tuttavia non è ancora stato formalizzato ufficialmente, lasciando nostalgici e appassionati in un limbo.
Dal punto di vista del gameplay, Defiance Remastered conserva l'impianto action adventure originale, fatto di combattimenti corpo a corpo, abilità sovrannaturali e puzzle ambientali, ma introduce appunto una serie di miglioramenti pensati per il pubblico moderno.
Fra questi spiccano una telecamera completamente rinnovata, controlli più fluidi e una generale revisione della qualità della vita: tutti elementi che rendono l'esperienza più accessibile ma senza snaturarne l'identità.