Skyrim è giocabile in Fallout 4 tramite il Pip-boy, grazie a un modder geniale

Okay, forse non è ciò che i fan vogliono, ma è ciò che un modder di notevole abilità ha voluto creare.

Bethesda negli anni ha realizzato molteplici versioni di The Elder Scrolls V: Skyrim e trovato il modo di portarlo su tantissime piattaforme diverse. Ha però fallito nel fare ciò che davvero i fan desideravano: rendere Skyrim giocabile dentro Fallout 4 .

La mod di The Elder Scrolls V: Skyrim

Come potete vedere nel video qui sotto, RPGKING su YouTube è stato in grado di inserire l'intero Skyrim all'interno del Pip-boy di Fallout 4 e ha mostrato il tutto. Certo, ci sono alcuni bug come ammette il creatore.

RPGKING ha intenzione di sistemare gli ultimi problemi e poi pubblicare la mod per fare in modo che tutti siano in grado provarla. Si tratta di un progetto notevole, ovviamente senza alcun reale senso visto che ci sono modi migliori per giocare Skyrim, ma alle volte il vero obiettivo è semplicemente vedere se si è in grado di fare qualcosa. O, come dice uno dei commenti in vista sotto il video, "questo è ciò che succede a una fanbase quando rimane senza un seguito per 15 anni".

L'autore spiega che deve lavorare su vari problemi, ma il principale pare essere il lag dei comandi. Tutto il resto però funziona "perfettamente". Diteci, trovate la cosa interessante? Segnaliamo infine che Bethesda ha un problema con le mod a pagamento di Skyrim e Fallout.