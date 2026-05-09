Skywind si mostra in un lungo video che svela i progressi del remake di Morrowind dentro Skyrim

Secondo il team, i lavori sono ormai a uno stadio avanzato: tutta la parte artistica e la scrittura del gioco base sono complete, e gli sviluppatori stanno ora rifinendo contenuti aggiuntivi e materiali extra .

Il team di Skywind , l'ambiziosa mod che punta a ricreare The Elder Scrolls III: Morrowind all'interno del motore e delle funzionalità di Skyrim, ha pubblicato un l ungo video di aggiornamento che illustra i progressi raggiunti nel 2026 e le aree su cui gli sviluppatori stanno concentrando gli sforzi.

Tanti passi in avanti

Le creature essenziali sono già state modellate, mentre spellcrafting e interfaccia utente sono quasi pronti. Anche le ambientazioni sono vicine al traguardo, con l'86% degli esterni e il 79% degli interni completati. I numeri condivisi dal team mostrano un quadro molto positivo: gli effetti visivi sono all'80%, mentre effetti sonori e musica hanno raggiunto rispettivamente il 65% e il 73%. Scrittura e doppiaggio superano il 90%, e l'implementazione delle quest è già all'87%.

Il team segnala inoltre progressi sui sistemi di classi degli NPC, sulle trappole disinnescabili tramite sonde, sul combattimento subacqueo, oltre a miglioramenti dell'interfaccia e del supporto ai controller.

Buone notizie anche sul fronte della localizzazione, specialmente per i giocatori nostrani: la traduzione italiana, insieme a quella ceca, risulta tra le più avanzate. Insomma, i lavori procedono a ritmo costante, con la speranza che le fasi finali del progetto possano proseguire senza intoppi.