Recupera gli audiolibri di Assassin's Creed provando Audible gratis per un mese, 60 giorni se sei membro Prime

Se non hai mai provato gli audiolibri e sei curioso di scoprire come funzionano e cosa possono offrire, questa è l'occasione giusta. Puoi provare Audible gratis per 30 giorni - 60 giorni se sei membro Prime - e accedere a un corposo catalogo di audiolibri di ogni genere. Successivamente, l'offerta si rinnoverà automaticamente a 9,99 € al mese, ma potrai annullare il rinnovo prima ancora che l'offerta scada. Se sei interessato, puoi provarlo gratis tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Specifichiamo che la prova gratuita è riservata esclusivamente agli utenti che non ne hanno mai usufruito in precedenza. In caso contrario, consigliamo di attendere eventuali future promozioni. Vediamo ulteriori dettagli con i vari vantaggi e le funzionalità inedite introdotte di recente.
Audiolibri nerd e grandi classici
Amazon Audible vanta oltre 70.000 contenuti esclusivi, tra audiolibri perfetti per i più nerd e opzioni imperdibili che dovresti assolutamente recuperare, tra cui Harry Potter o Il Ciclo di Dune. Se sei un amante dei videogiochi, puoi trovare anche audiolibri dedicati all'universo di Assassin's Creed. In questo modo potrai vivere avventure ancora più coinvolgenti, dovendoti limitare ad ascoltare, quindi potrai recuperare ogni tipo di libro anche mentre ti dedichi ad altre attività.
Ricordiamo che di recente è stata introdotta anche la funzione Leggi e Ascolta, che sincronizza in tempo reale gli ebook Kindle con gli audiolibri. Ciò significa che potrai leggere e ascoltare contemporaneamente.
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