The Punisher: One Last Kill, Jon Bernthal parla degli effetti pratici

Marvel ha pubblicato un dietro le quinte in cui Jon Bernthal parla degli effetti pratici di The Punisher: One Last Kill, lo special televisivo che ha fatto il proprio debutto alcuni giorni fa sulla piattaforma streaming Disney+.

Bernthal, che ha scritto in prima persona la storia di One Last Kill, ha detto che con questo progetto lui e i produttori desideravano rendere omaggio al personaggio Marvel e ai suoi tantissimi fan, ed è anche per questo che c'è tantissima azione nello special.

Nelle sequenze del video si vede il protagonista impegnato in numerose scene di combattimento, che si tratti di furiosi corpo a corpo o di frenetiche sparatorie, ma anche mentre attraversa porte e vetrate, talvolte con i vestiti in fiamme.

Il risultato finale è un racconto "duro, brutale ma fedele al personaggio", ha spiegato Bernthal, e le prime impressioni sembrano confermare la bontà di questo progetto.