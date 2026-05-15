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The Punisher: One Last Kill, Jon Bernthal parla degli effetti pratici

Marvel ha pubblicato un dietro le quinte di The Punisher: One Last Kill in cui Jon Bernthal parla degli effetti pratici dello special televisivo disponibile su Disney+.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   15/05/2026
Jon Bernthal in The Punisher: One Last Kill

Marvel ha pubblicato un dietro le quinte in cui Jon Bernthal parla degli effetti pratici di The Punisher: One Last Kill, lo special televisivo che ha fatto il proprio debutto alcuni giorni fa sulla piattaforma streaming Disney+.

Bernthal, che ha scritto in prima persona la storia di One Last Kill, ha detto che con questo progetto lui e i produttori desideravano rendere omaggio al personaggio Marvel e ai suoi tantissimi fan, ed è anche per questo che c'è tantissima azione nello special.

Nelle sequenze del video si vede il protagonista impegnato in numerose scene di combattimento, che si tratti di furiosi corpo a corpo o di frenetiche sparatorie, ma anche mentre attraversa porte e vetrate, talvolte con i vestiti in fiamme.

The Punisher: One Last Kill, trailer italiano per lo special in arrivo su Disney+ The Punisher: One Last Kill, trailer italiano per lo special in arrivo su Disney+

Il risultato finale è un racconto "duro, brutale ma fedele al personaggio", ha spiegato Bernthal, e le prime impressioni sembrano confermare la bontà di questo progetto.

Il mistero della scena con "grafica da PS3"

Anche Spider-Man: Brand New Day utilizza molti effetti pratici e il Punisher di Jon Bernthal sarà presente nel film con Tom Holland, a conferma della grande popolarità di cui il personaggio sta godendo in questo periodo.

Il dietro le quinte di oggi tuttavia è interessante anche perché include una scena finita sotto i riflettori in questi giorni e accusata di essere "una CG con grafica da PS3", quella in cui Frank Castle salta da un tetto, girandosi e sparando.

Ebbene si tratta in realtà di una sequenza girata dal vivo, in cui l'unico intervento digitale consiste nella sostituzione del volto dello stuntman con quello di Bernthal.

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