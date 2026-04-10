The Punisher: One Last Kill, trailer italiano per lo special in arrivo su Disney+

Marvel ha pubblicato il trailer italiano di The Punisher: One Last Kill, uno special che segna il ritorno del personaggio interpretato da Jon Bernthal e che sarà disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ a partire dal prossimo 13 maggio.
Scritto dallo stesso Bernthal insieme al regista Reinaldo Marcus Green, The Punisher: One Last Kill sarà ambientato dopo gli eventi della prima stagione di Daredevil: Rinascita e vedrà Frank Castle affrontare i fantasmi del suo drammatico passato prima di impugnare nuovamente le armi.
Ad affiancare il protagonista troveremo Curtis Hoyle, il personaggio interpretato da Jason R. Moore che abbiamo visto nella prima stagione di The Punisher su Netflix, ma che qui comparirà nella forma di un'allucinazione.
A giudicare dal trailer, Hoyle non sarà l'unica figura del passato di Frank Castle che tornerà a farsi vedere, in qualche modo, nel corso di The Punisher: One Last Kill.
Un'importante conferma per The Punisher
Ricorderete di aver visto The Punisher nel primo trailer di Spider-Man: Brand New Day, film in cui Frank Castle interagirà con Peter Parker, consolidando la propria posizione all'interno del Marvel Cinematic Universe.
La consacrazione cinematografica costituirà senz'altro una grande occasione per fare in modo che l'antieroe interpretato da Jon Bernthal ottenga la legittimazione di cui aveva bisogno, dopo il suo ritorno nella prima stagione di Daredevil: Rinascita.
Dopodiché sarà ovviamente interessante scoprire come e quando il personaggio troverà nuovamente posto nei progetti di Disney, ma è chiaro che una nuova serie televisiva rappresenterebbe la soluzione perfetta per valorizzare lo spietato vigilante di casa Marvel.