Samsung lavora a una nuova tecnologia con display 3D curvo ispirata al futuro smartphone celebrativo di Apple

Samsung starebbe sviluppando una nuova tecnologia per display destinata ai futuri smartphone top di gamma, con l'obiettivo di competere direttamente con il dispositivo celebrativo che Apple dovrebbe presentare nel 2027.
Secondo le ultime indiscrezioni, l'azienda coreana sarebbe al lavoro su un pannello definito "3D curved", una soluzione che richiama da vicino il design quad-curved attribuito al futuro smartphone del ventesimo anniversario della gamma Apple.
Le informazioni diffuse online parlano di uno sviluppo iniziato già nel 2025. Il termine "3D curved" dovrebbe indicare un display OLED caratterizzato da una curvatura pronunciata su tre lati, lasciando invece una parte piatta. Non si tratta quindi di una copia identica del design Apple, ma di una variante.
Samsung sfrutta la sua posizione di produttore di pannelli OLED
Secondo il rumor, Samsung starebbe sfruttando il proprio ruolo di fornitore esclusivo dei pannelli OLED destinati al futuro smartphone Apple per acquisire ulteriore esperienza su questa particolare tecnologia. Proprio questa collaborazione avrebbe permesso all'azienda di studiare da vicino la nuova generazione di schermi avanzati.
Al momento non esistono conferme ufficiali e non è chiaro quando Samsung introdurrà questa soluzione sul mercato. Tuttavia, le indiscrezioni suggeriscono che il debutto potrebbe avvenire dopo il lancio del modello Apple previsto nel 2027, probabilmente all'inizio del 2028.
Le voci parlano anche della possibilità che il nuovo display venga utilizzato inizialmente soltanto sul modello Ultra della futura gamma Galaxy S.
Samsung, i pannelli OLED, i competitor e la necessità di un'interfaccia adeguata
Nel frattempo, anche i produttori cinesi starebbero osservando con attenzione l'evoluzione dei display quad-curved, con diversi marchi interessati a proporre soluzioni simili per i loro prossimi smartphone di fascia alta.
Secondo alcune ipotesi, Samsung potrebbe inoltre accompagnare il nuovo pannello con un'interfaccia capace di sfruttare effetti di rifrazione e trasparenze avanzate, anche se non esistono dettagli concreti in merito.
Per ora resta tutto nel campo delle indiscrezioni, ma il settore mobile sembra già prepararsi a una nuova fase nella progettazione degli schermi premium. Staremo a vedere come si evolverà il tutto.
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