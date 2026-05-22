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Bubsy 4D è disponibile da oggi, dopo quasi trent'anni dal titolo precedente

Atari, in collaborazione con lo studio di sviluppo indipendente Fabraz, ha rilasciato Bubsy 4D, il nuovo capitolo della storica serie platform incentrata sulla lince rossa Bubsy

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   22/05/2026
Bubsy in versione 4D
Bubsy 4D
Bubsy 4D
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Bubsy fa il suo ritorno sulle piattaforme di ultima generazione. Non sapete di chi parliamo? Siete giustificati, visto che sono passati quasi trent'anni dal capitolo precedente e che la serie non ha mai goduto chissà di quale popolarità. Detto questo, Atari e lo studio di sviluppo Fabraz hanno annunciato il lancio ufficiale di Bubsy 4D, disponibile a partire da oggi al prezzo di 19,99 euro. Il gioco, che riporta il personaggio in un ambiente di gioco tridimensionale, è giocabile su PC (Steam, Epic Games e GOG), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Il trailer di lancio

A livello narrativo, il gioco ruota attorno al tentativo del protagonista di recuperare il Vello d'Oro, sottrattogli dai BaaBot, dei robot non proprio amichevoli. A livello di gameplay, Bubsy 4D si presenta come un platform tridimensionale in cui il giocatore deve attraversare vari pianeti alieni, tutti protetti dai dei potenti boss.

Il titolo introduce movimenti e abilità inedite sbloccabili recuperando progetti nascosti all'interno dei livelli, oltre alla possibilità di personalizzare l'aspetto del protagonista. È inoltre presente una componente multigiocatore asincrona, che permette di competere a tempo contro i "fantasmi" delle partite di altri utenti. Il cast include personaggi storici della serie, come Terri, Terry, Virgil e Oblivia, il tutto accompagnato da una colonna sonora curata dal duo Fat Bard.

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Nel comunicato stampa di lancio, Bubsy "in persona" ha commentato l'uscita della sua nuova avventura dichiarando: "Il conto alla rovescia è finito. Sono orgoglioso di dire che Atari e Fabraz mi hanno dato il gioco che ho sempre meritato, nonostante i miei trascorsi catastrofici. Non è finita per me: questa volta ho sfoderato gli artigli e sono pronto a mostrare le mie doti acrobatiche".

Oltre alla distribuzione digitale, Atari ha reso disponibile sul proprio sito ufficiale un'edizione fisica da collezione, dedicata esclusivamente alle console di Nintendo. Questa versione, venduta a 39,99 euro per Nintendo Switch e a 49,99 euro per Nintendo Switch 2, include la cartuccia di gioco, una scatola esterna, un manuale utente, un poster e un artbook illustrato.

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