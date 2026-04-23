La demo di Bubsy 4D arriva anche su console

Il felino più irriverente e logorroico dei videogiochi è pronto a fare il suo grande ritorno il 22 maggio 2026. Per convincerci che vale la pena di aspettarlo, Atari e il team di sviluppo Fabraz hanno pubblicato a sorpresa una demo delle versioni console, dopo averla lanciata su PC qualche mese fa.

A dare l'annuncio è stato il protagonista stesso, attraverso un irriverente comunicato: "Qui è il vostro felino preferito, Bubsy! Non vedete l'ora che arrivi il 22 maggio per mettere le zampe su Bubsy 4D?". La demo è da oggi disponibile su PC (tramite Steam e GOG), PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e anche sulla futura Nintendo Switch 2. L'invito del protagonista è chiaro: "Scaricate oggi stesso la mia felin-fantastica demo su qualsiasi piattaforma!".