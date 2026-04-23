La demo di Bubsy 4D arriva anche su console

Il felino più irriverente e logorroico dei videogiochi è pronto a fare il suo grande ritorno il 22 maggio 2026. Per convincerci che vale la pena di aspettarlo, Atari e il team di sviluppo Fabraz hanno pubblicato a sorpresa una demo delle versioni console, dopo averla lanciata su PC qualche mese fa.
A dare l'annuncio è stato il protagonista stesso, attraverso un irriverente comunicato: "Qui è il vostro felino preferito, Bubsy! Non vedete l'ora che arrivi il 22 maggio per mettere le zampe su Bubsy 4D?". La demo è da oggi disponibile su PC (tramite Steam e GOG), PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e anche sulla futura Nintendo Switch 2. L'invito del protagonista è chiaro: "Scaricate oggi stesso la mia felin-fantastica demo su qualsiasi piattaforma!".
Tra nostalgia e modernità
Il nuovo capitolo si presenta come un platform 3D di ultima generazione, progettato per fondere il gamplay dei classici degli anni '90 con meccaniche di movimento più moderne e fluide. I giocatori si ritroveranno a esplorare una galassia composta da pianeti colorati e ricchi di temi diversi, dove dovranno correre, saltare, planare e rotolare per superare gli ostacoli.
Il gioco promette inoltre numerose opzioni per personalizzare l'esperienza o, per usare il gioco di parole felino del comunicato originale, per "fusa-lizzare" il divertimento.
Scaricando la versione di prova, gli utenti potranno testare in anteprima i primi tre livelli dell'avventura. Un piccolo assaggio che serve a "dare una prima occhiata a ciò che vi aspetta nella versione completa, sperando con meno disastri di quelli che riesco a combinare di solito". Che sia Bubsy il vero salvatore dell'industria videoludica?