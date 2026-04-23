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Tomodachi Life: Una Vita da Sogno si aggiorna per la prima volta

Nintendo ha pubblicato il primo aggiornamento per Tomodachi Life: Una Vita da Sogno. Vediamo quali sono le novità introdotte in questa versione del gioco per Nintendo Switch.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   23/04/2026
Una via di Tomodachi Life: Una Vita da Sogno con persone
Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
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Uno dei più recenti successi di Nintendo è Tomodachi Life: Una Vita da Sogno, pubblicato per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Il life simulator ha convinto critica e pubblico, come abbiamo potuto vedere tramite recensioni e i primi dati di vendita.

Ora, inoltre, è disponibile il primo aggiornamento per Tomodachi Life: Una Vita da Sogno.

Le novità dell'aggiornamento di Tomodachi Life: Una Vita da Sogno

L'aggiornamento di Tomodachi Life: Una Vita da Sogno è il numero 1.0.1., ma purtroppo Nintendo non ha condiviso delle note della patch approfondite. Tutto quello che sappiamo a riguardo è che "svariati problemi sono stati risolti" per migliorare l'esperienza di gioco complessiva.

Di norma, gli sviluppatori radunano in questa dicitura problematiche minori, che non hanno grande impatto sul videogioco. In un certo senso è un buon segnale, perché significa che sin dal lancio non c'erano enormi problemi che inficiavano l'esperienza degli appassionati.

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Va inoltre ricordato che Nintendo aveva già lavorato su alcune correzioni per la demo di Tomodachi Life: Una Vita da Sogno, compreso un bug che causava un crash: è possibile che tale correzione si sia rivelata utile anche per il gioco completo.

Parlando sempre di Tomodachi Life: Una Vita da Sogno, ricordiamo infine che tramite Nintendo Music potete ascoltare una serie di tracce musicali provenienti dal videogioco. Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Tomodachi Life: Una Vita da Sogno.

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