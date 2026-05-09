Tomodachi Life: Una Vita da Sogno non si ferma e conquista nuovamente la vetta della classifica dell'eShop

Come ogni sabato è arrivata la classifica settimanale dei giochi più venduti sull'eShop di Nintendo Switch. Ancora una volta al comando troviamo l'inarrestabile Tomodachi Life: Una Vita da Sogno, ormai stabilmente in vetta da circa un mese, persino prima del debutto ufficiale nei negozi, grazie ai preordini.

Il resto del podio resta immutato rispetto alla scorsa settimana: Super Smash Bros. Ultimate mantiene il secondo posto, mentre il sempreverde Mario Kart 8 Deluxe si conferma in terza posizione.

Situazione simile anche nella classifica dedicata ai titoli distribuiti esclusivamente in digitale, dove Pokémon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia continuano a dominare incontrastati. I due remake hanno già superato le 4 milioni di copie vendute complessivamente tra Nintendo Switch e Switch 2, consolidando la loro presenza ai vertici.