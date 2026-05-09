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Tomodachi Life: Una Vita da Sogno non si ferma e conquista nuovamente la vetta della classifica dell'eShop

Tomodachi Life: Una Vita da Sogno continua a dominare l'eShop di Nintendo Switch. Stabili anche le altre posizioni di testa, occupate da Super Smash Bros. Ultimate e Mario Kart 8, mentre i remake di Pokémon guidano il digitale.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   09/05/2026
Uno scatto da Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
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Come ogni sabato è arrivata la classifica settimanale dei giochi più venduti sull'eShop di Nintendo Switch. Ancora una volta al comando troviamo l'inarrestabile Tomodachi Life: Una Vita da Sogno, ormai stabilmente in vetta da circa un mese, persino prima del debutto ufficiale nei negozi, grazie ai preordini.

Il resto del podio resta immutato rispetto alla scorsa settimana: Super Smash Bros. Ultimate mantiene il secondo posto, mentre il sempreverde Mario Kart 8 Deluxe si conferma in terza posizione.

Situazione simile anche nella classifica dedicata ai titoli distribuiti esclusivamente in digitale, dove Pokémon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia continuano a dominare incontrastati. I due remake hanno già superato le 4 milioni di copie vendute complessivamente tra Nintendo Switch e Switch 2, consolidando la loro presenza ai vertici.

Le classifiche dell'eShop del 9 maggio

Di seguito la top 20 generale dell'eShop di Nintendo Switch:

  1. Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
  2. Super Smash Bros. Ultimate
  3. Mario Kart 8 Deluxe
  4. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  5. Pokemon Rosso Fuoco
  6. Super Mario Party Jamboree
  7. Minecraft
  8. Animal Crossing: New Horizons
  9. Leggende Pokémon: Z-A
  10. Nintendo Switch Sports
  11. Super Mario Bros. Wonder
  12. Pokémon Verde Foglia
  13. Super Mario Odyssey
  14. Star Wars: Battlefront Classic Collection
  15. Leggende Pokémon: Arceus
  16. MLB The Show 26
  17. New Super Mario Bros. U Deluxe
  18. Super Mario 3D World + Bowser's Fury
  19. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
  20. Pokemon Violetto
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Qui sotto invece la classifica dedicata ai giochi venduti solo in digitale:

  1. Pokemon Rosso Fuoco
  2. Pokemon Verde Foglia
  3. Star Wars: Battlefront Classic Collection
  4. Super Mario Galaxy 2
  5. Stardew Valley
  6. Super Mario Galaxy
  7. Wax Heads
  8. Star Wars: Knights of the Old Republic
  9. Wobbly Life
  10. The Oregon Trail
  11. Elementallis
  12. Inkonbini
  13. Star Wars: Knights of the Old Republic 2
  14. Tiny Bookshop
  15. Disney Dreamlight Valley
  16. Date Everything
  17. Constance
  18. Hades 2
  19. TMNT: Splintered Fate
  20. Star Wars: Bounty Hunter
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