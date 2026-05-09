Tomodachi Life: Una Vita da Sogno non si ferma e conquista nuovamente la vetta della classifica dell'eShop

Come ogni sabato è arrivata la classifica settimanale dei giochi più venduti sull'eShop di Nintendo Switch. Ancora una volta al comando troviamo l'inarrestabile Tomodachi Life: Una Vita da Sogno, ormai stabilmente in vetta da circa un mese, persino prima del debutto ufficiale nei negozi, grazie ai preordini.
Il resto del podio resta immutato rispetto alla scorsa settimana: Super Smash Bros. Ultimate mantiene il secondo posto, mentre il sempreverde Mario Kart 8 Deluxe si conferma in terza posizione.
Situazione simile anche nella classifica dedicata ai titoli distribuiti esclusivamente in digitale, dove Pokémon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia continuano a dominare incontrastati. I due remake hanno già superato le 4 milioni di copie vendute complessivamente tra Nintendo Switch e Switch 2, consolidando la loro presenza ai vertici.
Le classifiche dell'eShop del 9 maggio
Di seguito la top 20 generale dell'eShop di Nintendo Switch:
- Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
- Super Smash Bros. Ultimate
- Mario Kart 8 Deluxe
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Pokemon Rosso Fuoco
- Super Mario Party Jamboree
- Minecraft
- Animal Crossing: New Horizons
- Leggende Pokémon: Z-A
- Nintendo Switch Sports
- Super Mario Bros. Wonder
- Pokémon Verde Foglia
- Super Mario Odyssey
- Star Wars: Battlefront Classic Collection
- Leggende Pokémon: Arceus
- MLB The Show 26
- New Super Mario Bros. U Deluxe
- Super Mario 3D World + Bowser's Fury
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Pokemon Violetto
Qui sotto invece la classifica dedicata ai giochi venduti solo in digitale:
- Pokemon Rosso Fuoco
- Pokemon Verde Foglia
- Star Wars: Battlefront Classic Collection
- Super Mario Galaxy 2
- Stardew Valley
- Super Mario Galaxy
- Wax Heads
- Star Wars: Knights of the Old Republic
- Wobbly Life
- The Oregon Trail
- Elementallis
- Inkonbini
- Star Wars: Knights of the Old Republic 2
- Tiny Bookshop
- Disney Dreamlight Valley
- Date Everything
- Constance
- Hades 2
- TMNT: Splintered Fate
- Star Wars: Bounty Hunter
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