Nintendo elenca i maggiori giochi third party in arrivo su Switch 2 nel resto del 2026

Sempre all'interno della panoramica generale della situazione di Nintendo Switch 2 effettuata dalla compagnia con la pubblicazione dei risultati finanziari, viene diffuso anche un interessante elenco dei maggiori giochi di terze parti in arrivo sulla console nel corso del 2026.
Alcuni di questi hanno la data di uscita già fissata, altri sono semplicemente confermati per quest'anno, ma nel complesso compongono un quadro ancora parziale ma già molto interessante per i prossimi mesi, nell'ottica della volontà di Nintendo di voler compensare gli utenti dell'aumento di prezzo di Nintendo Switch 2, annunciato proprio nelle ore scorse.
Ovviamente non si tratta di una lista completa, visto che molti titoli devono ancora essere annunciati e siamo ancora a maggio, ma già è possibile avere un'idea di quello che ci riserverà il resto dell'anno.
Una lista parziale dei titoli in arrivo nel 2026 dalle terze parti
A questo elenco va aggiunto anche il piano delle uscite first party da parte di Nintendo stessa, riportato già in precedenza, con quest'ultimo che però appare ancora ampiamente lacunoso, considerando che altri annunci sono probabilmente previsti nel prossimo periodo.
In ogni caso, intanto diamo un'occhiata ai giochi di terze parti in arrivo nei prossimi mesi su Nintendo Switch 2.
Si tratta di titoli in gran parte multipiattaforma, con qualche esclusiva:
- Pragmata - 17 aprile
- Indiana Jones and the Great Circle - 12 maggio
- Tales of Arise - Beyond the Dawn Edition - 22 maggio
- Final Fantasy VII Rebirth - 3 giugno
- eFootball Kick-Off! - 3 giugno
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - 18 giugno
- Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok - 9 giugno
- Culdcept Begins - 16 luglio
- 007 First Light - estate 2026
- Orbitals - estate 2026
- Village in the Shade - autunno 2026
- Professor Layton and The New World of Steam - 2026
Come possiamo vedere, ci sono degli illustri assenti nell'elenco in questione, in particolare The Duskbloods e Elden Ring: Tarnished Edition da parte di FromSoftware, che in effetti non hanno ancora una data di uscita ma potrebbero arrivare (almeno il secondo dei due) nel corso del 2026.
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