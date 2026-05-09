Nintendo elenca i maggiori giochi third party in arrivo su Switch 2 nel resto del 2026

Sempre all'interno della panoramica generale della situazione di Nintendo Switch 2 effettuata dalla compagnia con la pubblicazione dei risultati finanziari, viene diffuso anche un interessante elenco dei maggiori giochi di terze parti in arrivo sulla console nel corso del 2026.

Alcuni di questi hanno la data di uscita già fissata, altri sono semplicemente confermati per quest'anno, ma nel complesso compongono un quadro ancora parziale ma già molto interessante per i prossimi mesi, nell'ottica della volontà di Nintendo di voler compensare gli utenti dell'aumento di prezzo di Nintendo Switch 2, annunciato proprio nelle ore scorse.

Ovviamente non si tratta di una lista completa, visto che molti titoli devono ancora essere annunciati e siamo ancora a maggio, ma già è possibile avere un'idea di quello che ci riserverà il resto dell'anno.