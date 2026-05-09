Lo smartphone iPhone 17 da 256 GB è su Amazon al minimo storico

Se sei interessato all' iPhone 17 , lo smartphone di Apple è attualmente su Amazon a 849 € rispetto al prezzo consigliato di 979 €, permettendoti di risparmiare il 13%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi selezionare la tua colorazione preferita cliccando direttamente sui box sottostanti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Display luminoso, foto ad alta risoluzione e altre caratteristiche

Questo smartphone ha un display da 6,3" dotato di tecnologia ProMotion, ed è ancora più luminoso con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz e luminosità di picco di 3.000 nit. L'iPhone è alimentato dal chip A19 con GPU 5-core e Neural Engine, che migliora la godibilità di giochi e multitasking.

iPhone 17

Il comparto fotografico è caratterizzato dalla fotocamera frontale Center Stage, che permette selfie di gruppo facili, mentre la batteria offre un giorno intero di autonomia. Nel complesso, si tratta di un prodotto molto apprezzato, sebbene il prezzo sia ancora molto alto per chi ha esigenze specifiche di budget.