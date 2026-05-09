Lost Order è ancora vivo? CyGames registra il marchio per il gioco di PlatinumGames

Lost Order venne annunciato come nuovo RPG mobile di CyGames e PlatinumGames nell'agosto del 2016, ed è stato protagonista anche di una sessione di beta test nell'anno successivo, al termine della quale è praticamente scomparso dai radar.

In particolare, come riportato da Gematsu, pare che l'editore abbia registrato nuovamente il marchio presso l'ufficio europeo il 15 aprile, e abbia effettuato poi un'operazione analoga presso i trademark degli USA il 30 aprile, tutte manovre che potrebbero essere semplicemente cautelative ma che potrebbero anche indicare dei lavori in corso .

Nonostante se ne siano perse le tracce da quasi dieci anni, Lost Order potrebbe essere ancora vivo , considerando che CyGames ha recentemente rinnovato il trademark per il gioco sviluppato da PlatinumGames, aprendo vari interrogativi.

Un gioco con grandi firme

L'ultima volta ne abbiamo parlato nel luglio del 2017, quando sono emerse immagini e trailer di presentazione per Lost Order, gioco che peraltro risulta molto interessante perché coinvolgeva, almeno all'epoca, dei nomi di notevole rilievo.

Tra questi, oltre a tutto il team PlatinumGames, c'era in particolare Yasumi Matsuno, director di titoli come Final Fantasy XII, Final Fantasy Tactics e Vagrant Story, e Akihiko Yoshida, art director che ha lavorato anche a Vagrant Story, Final Fantasy, Bravely Default e NieR: Automata.

Le ultime notizie su Lost Order in assoluto derivano da una conferenza finanziaria di CyGames dalla quale erano arrivate informazioni un po' discordanti, con il portavoce a riferire che lo sviluppo era stato messo in pausa, per poi correggersi e affermare che questo era ancora in corso.