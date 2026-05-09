L'85% dei giochi venduti su PS5 e PS4 sono in digitale, la percentuale cresce sempre di più

Si parla ovviamente di "full games", giochi premium, cosa che dovrebbe escludere dalla questione i titoli free-to-play, DLC e micro-transazioni, che ovviamente si svolgono quasi esclusivamente in digitale, dimostrando dunque una netta preferenza, e in crescita, per i giochi in questo formato.

Tra i dati interessanti emersi dal recente resoconto finanziario di Sony ce n'è uno che potrebbe essere passato inosservato ma merita un approfondimento: l' 85% dei giochi venduti nel primo trimestre del 2026 sono in digitale , cosa che dimostra come la percentuale stia aumentando progressivamente .

La media annuale dimostra il trend in crescita

La percentuale di giochi in digitale risulta essere piuttosto variabile tra un trimestre e l'altro, per quanto riguarda PS5 e PS4, ma la media dimostra comunque una crescita continuativa di anno in anno, verso un futuro che sembra mettere sempre di più il supporto fisico in secondo piano.

I giochi in digitale su piattaforma PlayStation hanno rappresentato l'83% nel primo trimestre dell'anno fiscale, il 72% nel secondo e il 76% nel terzo, con un andamento un po' irregolare ma che dimostra comunque una media del 78% per tutto l'anno fiscale.

Si tratta di un incremento medio di almeno il 2% rispetto all'anno precedente, che dimostra come la tendenza sia verso la digitalizzazione dei contenuti, in vista anche di quello che si deciderà di fare con la next gen di PS6 e Xbox Project Helix.

Dai dati finanziari è emerso anche che PS5 ha raggiunto 93,7 milioni di unità distribuite ma con vendite in calo, e che Bungie ha fatto registrare perdite disastrose a Sony.