L'85% dei giochi venduti su PS5 e PS4 sono in digitale, la percentuale cresce sempre di più

Tra i dati interessanti emersi dal recente resoconto finanziario di Sony ce n'è uno che potrebbe essere passato inosservato ma merita un approfondimento: l'85% dei giochi venduti nel primo trimestre del 2026 sono in digitale, cosa che dimostra come la percentuale stia aumentando progressivamente.
Si parla ovviamente di "full games", giochi premium, cosa che dovrebbe escludere dalla questione i titoli free-to-play, DLC e micro-transazioni, che ovviamente si svolgono quasi esclusivamente in digitale, dimostrando dunque una netta preferenza, e in crescita, per i giochi in questo formato.
C'è sempre da considerare che molti titoli ormai si trovano solo in tale formato, come gran parte dei giochi indie, dunque il confronto potrebbe sempre sembrare poco equilibrato, ma dimostra come il mercato retail rappresenti solo una minima parte della realtà.
La media annuale dimostra il trend in crescita
La percentuale di giochi in digitale risulta essere piuttosto variabile tra un trimestre e l'altro, per quanto riguarda PS5 e PS4, ma la media dimostra comunque una crescita continuativa di anno in anno, verso un futuro che sembra mettere sempre di più il supporto fisico in secondo piano.
I giochi in digitale su piattaforma PlayStation hanno rappresentato l'83% nel primo trimestre dell'anno fiscale, il 72% nel secondo e il 76% nel terzo, con un andamento un po' irregolare ma che dimostra comunque una media del 78% per tutto l'anno fiscale.
Si tratta di un incremento medio di almeno il 2% rispetto all'anno precedente, che dimostra come la tendenza sia verso la digitalizzazione dei contenuti, in vista anche di quello che si deciderà di fare con la next gen di PS6 e Xbox Project Helix.
Dai dati finanziari è emerso anche che PS5 ha raggiunto 93,7 milioni di unità distribuite ma con vendite in calo, e che Bungie ha fatto registrare perdite disastrose a Sony.
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