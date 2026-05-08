Sony non sa ancora quando lanciare PS6, a causa della crisi delle RAM creata dall'IA

La situazione appare particolarmente delicata anche guardando alle previsioni per il 2027, periodo nel quale i prezzi delle memorie dovrebbero rimanere elevati e non ci dovrebbe essere alcun segnale di ripristino del mercato.

Sony starebbe quindi valutando con cautela l'evoluzione tecnologica e commerciale del settore prima di prendere la decisione definitiva, anche perché il rischio è quello di lanciare una console troppo costosa per il pubblico, che ne limiterebbe la diffusione. L'obiettivo è quello di capire quando sarà possibile raggiungere un equilibrio più sostenibile tra costi produttivi, prezzo finale e posizionamento sul mercato.

Parallelamente, Sony sta discutendo anche di nuovi modelli di business e di prodotti alternativi per affrontare la situazione. Tra le ipotesi emerge la possibilità di puntare maggiormente su dispositivi portatili o soluzioni hardware meno costose, che potrebbero rappresentare un'opzione più accessibile rispetto a sistemi tradizionali più potenti e costosi da produrre.

Al momento non sono stati forniti dettagli concreti sui prodotti in sviluppo, ma il riferimento a strategie differenti suggerisce che Sony stia cercando un modo per affrontare il mercato da più punti, scelta inevitabile considerando tutto.