Sony non sa ancora quando lanciare PS6, a causa della crisi delle RAM creata dall'IA

I produttori hardware stanno monitorando con grande attenzione l'andamento del mercato della RAM, sempre più incontrollato a causa della crescita della domanda causata dalla voracità dei data center IA, considerate uno dei fattori principali che potrebbero condizionare il debutto della prossima generazione di console. Secondo le informazioni emerse, i costi attuali della memoria incidono direttamente sul BoM (Bill of Materials), ovvero il costo complessivo dei componenti necessari per realizzare una piattaforma. Per questo motivo, Sony pare non aver ancora deciso quando lanciare PlayStation 6, come spiegato nel webcast legato alla presentazione dei suoi risultati finanziari dell'anno fiscale chiusosi il 31 marzo scorso.
La situazione appare particolarmente delicata anche guardando alle previsioni per il 2027, periodo nel quale i prezzi delle memorie dovrebbero rimanere elevati e non ci dovrebbe essere alcun segnale di ripristino del mercato.
Sony starebbe quindi valutando con cautela l'evoluzione tecnologica e commerciale del settore prima di prendere la decisione definitiva, anche perché il rischio è quello di lanciare una console troppo costosa per il pubblico, che ne limiterebbe la diffusione. L'obiettivo è quello di capire quando sarà possibile raggiungere un equilibrio più sostenibile tra costi produttivi, prezzo finale e posizionamento sul mercato.
Parallelamente, Sony sta discutendo anche di nuovi modelli di business e di prodotti alternativi per affrontare la situazione. Tra le ipotesi emerge la possibilità di puntare maggiormente su dispositivi portatili o soluzioni hardware meno costose, che potrebbero rappresentare un'opzione più accessibile rispetto a sistemi tradizionali più potenti e costosi da produrre.
Al momento non sono stati forniti dettagli concreti sui prodotti in sviluppo, ma il riferimento a strategie differenti suggerisce che Sony stia cercando un modo per affrontare il mercato da più punti, scelta inevitabile considerando tutto.
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