Nintendo Switch 2 supera i 19,86 milioni di unità vendute, Switch 1 oltre i 155 milioni

Nintendo diffonde i dati finanziari relativi al primo trimestre del 2026, che vedono i nuovi risultati raggiunti sul mercato dalle sue console, con Nintendo Switch 2 che supera i 19,86 milioni di unità vendute in tutto il mondo, mentre Switch 1 raggiunge quasi i 156 milioni di unità.

Il dato pubblico più interessante è probabilmente quello relativo al nuovo traguardo raggiunto da Nintendo Switch 2, che conferma l'ottimo andamento della nuova console sul mercato e l'impatto che è riuscita ad avere in tutto il mondo, con Switch 1 che prosegue il suo percorso arrivando a 155,92 milioni di unità.

A questo punto siamo curiosi di vedere se quest'ultima riuscirà a superare il record storico di 160 milioni di unità stabilito da PS2 (a meno che tale dato non aumenti ulteriormente a sorpresa).

Sul fronte software, Nintendo Switch 2 ha venduto per tutto l'anno fiscale 2026 48,71 milioni di copie, mentre il software totale cumulativo di Nintendo Switch 1 ha raggiunto la quota di 1,528 miliardi di copie in tutto il mondo.