Nintendo Switch 2 supera i 19,86 milioni di unità vendute, Switch 1 oltre i 155 milioni

Nintendo diffonde i dati finanziari relativi al primo trimestre del 2026, che vedono i nuovi risultati raggiunti sul mercato dalle sue console, con Nintendo Switch 2 che supera i 19,86 milioni di unità vendute in tutto il mondo, mentre Switch 1 raggiunge quasi i 156 milioni di unità.
Il dato pubblico più interessante è probabilmente quello relativo al nuovo traguardo raggiunto da Nintendo Switch 2, che conferma l'ottimo andamento della nuova console sul mercato e l'impatto che è riuscita ad avere in tutto il mondo, con Switch 1 che prosegue il suo percorso arrivando a 155,92 milioni di unità.
A questo punto siamo curiosi di vedere se quest'ultima riuscirà a superare il record storico di 160 milioni di unità stabilito da PS2 (a meno che tale dato non aumenti ulteriormente a sorpresa).
Sul fronte software, Nintendo Switch 2 ha venduto per tutto l'anno fiscale 2026 48,71 milioni di copie, mentre il software totale cumulativo di Nintendo Switch 1 ha raggiunto la quota di 1,528 miliardi di copie in tutto il mondo.
Buon andamento ma previsioni non molto positive
Tutti gli indici maggiori sono in positivo per Nintendo, con vendite nette a 2.313 miliardi di yen, margine operativo a 360,1 miliardi di yen e profitto netto a 424 miliardi di yen.
Le previsioni non sembrano essere altrettanto positive però, con i forecast aggiornati per l'anno fiscale 2027 che sono praticamente tutti in ribasso tranne il margine operativo (+2,7%) ma cali anche sostanziosi per quanto riguarda i profitti.
In sostanza, Nintendo si aspetta di vendere meno Nintendo Switch 2 e ha abbassato le previsioni su questo fronte per il prossimo anno fiscale, pur avendo superato l'obiettivo dei 19 milioni di unità vendute nel primo anno fiscale della nuova console.
Proprio nelle ore scorse, la compagnia ha annunciato un aumento di prezzo per Nintendo Switch 2 a partire dal prossimo settembre.
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