Nintendo si scusa per l'aumento di prezzo Switch 2 e promette grandi giochi per compensare

Come abbiamo visto, Nintendo Switch 2 aumenterà di prezzo a partire dal primo settembre , in maniera simile a quanto annunciato anche dagli altri produttori: l'incremento non è enorme, visto che il prezzo ufficiale in Europa passa da 469 a 499€, ma comunque significativo.

L'incremento di prezzo crea infatti una possibile "barriera" che ostacola la grande diffusione della console, dunque Nintendo ha intenzione di cercare di controbattere a questo ostacolo con il software, in modo da aggiungere valore a Nintendo Switch 2 attraverso il suo catalogo.

Il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha parlato dell' aumento di prezzo di Nintendo Switch 2 durante la recente conferenza finanziaria della compagnia dedicata agli azionisti, scusandosi per la scelta effettuata e promettendo una " grande lineup di giochi in arrivo" per compensare questo inconveniente.

Una scelta inevitabile

È peraltro una mossa piuttosto inusuale per Nintendo, che tende piuttosto a mantenere stabile il prezzo nel tempo più che aumentarlo, almeno per quanto riguarda i medesimi modelli di hardware, ma evidentemente è diventata inevitabile anche per la compagnia, nell'attuale situazione del mercato tecnologico.

"Ci scusiamo sinceramente con i nostri clienti per i notevoli disagi e problemi che ciò comporterà", ha affermato Furukawa nella conferenza con gli azionisti. "Pur volendo dare priorità a una diffusione capillare del servizio, è stato difficile sostenere l'aumento dei costi nel lungo periodo. La [nuova] struttura tariffaria non tiene pienamente conto di tutti gli aumenti dei costi".

Aggiungendo poi che "Prepareremo una solida gamma di software per aumentare il valore dell'esperienza d'uso di Switch 2. Ci impegneremo al massimo per superare questo ostacolo".

Abbiamo visto che anche Nintendo Switch Online aumenterà di prezzo in Giappone, in attesa di capire se la medesima iniziativa sia destinata ad espandersi anche ad altri paesi.