Control Resonant supporterà Xbox Play Anywhere, Remedy sta ottimizzando il gioco per dispositivi portatili

La conferma arriva da un'intervista pubblicata su Xbox Wire con Miika Huttunen, senior communications manager dello studio, che ha spiegato: "Vogliamo che i giocatori si sentano a casa con Control Resonant, ovunque scelgano di giocare. Il nostro obiettivo è assicurarci che l'esperienza risulti eccellente su tutte le piattaforme".

Remedy ha svelato che Control Resonant supporterà il programma Xbox Play Anywhere . Questo significa che basta acquistare una singola copia digitale per aver accesso sia alla versione Xbox Series X|S che PC Windows del titolo e la possibilità di passare da una all'altra mantenendo i progressi fatti.

Un'esperienza di livello su qualsiasi piattaforma

Huttunen ha inoltre rivelato che Remedy sta investendo tempo e risorse per garantire un'ottimizzazione dedicata anche ai PC handheld, come Steam Deck e ROG Ally.

"Vogliamo assicurarci che il gioco offra un'ottima qualità su tutte le piattaforme e la migliore esperienza possibile per i giocatori", ha ribadito.

"Molti momenti dei giochi AAA danno il meglio su schermi di grandi dimensioni, ma sappiamo bene che una parte dell'utenza gioca su dispositivi portatili. Per questo teniamo conto di questi scenari sia dal punto di vista delle prestazioni sia dei controlli, così da garantire anche a quei giocatori un'esperienza all'altezza".

E chissà: questo lavoro di ottimizzazione per i device portatili potrebbe persino favorire la creazione di una futura conversione per Nintendo Switch 2. Per ora, però, Control Resonant è confermato solo per PC, PS5 e Xbox Series X|S, con uscita prevista nel corso del 2026.