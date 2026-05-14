Control è sempre stato pensato come un gioco di ruolo: Resonant lo dimostra

Control Resonant, il nuovo gioco di Remedy Entertainment, sarà un gioco di ruolo d'azione in terza persona, mettendo così da parte la formula del primo capitolo, che era focalizzato sulle sparatorie.
Non è però qualcosa di sorprendente dal punto di vista degli autori, che hanno spiegato che Control era destinato sin dall'inizio a diventare una serie GDR.
Il commento di Remedy su Control e la natura da GDR
Mikael Kasurinen, creative director di Control Resonant, ha parlato con GamesRadar+ e ha spiegato quanto segue: "Quando stavo pensando a Control, quando ancora non aveva questo nome, avevo in mente di voler creare una serie di giochi di ruolo."
"La domanda era: 'Come sarebbe stata? Quale sarebbe stata la versione di Remedy?' Il modo per imparare è fare le cose e così è nato Control. C'era una storia principale, ma anche delle trame aggiuntive. Hai delle missioni secondarie. Era qualcosa di nuovo per noi. Non abbiamo mai realizzato dialoghi a scelta multipla, nei quali parli a un personaggio e puoi scegliere cosa dire. Era tutta roba nuova".
Control Resonant è quindi un ulteriore passo in avanti in tale direzione: "Volevo smettere di chiamarlo avventura d'azione. Si tratta in realtà di un gioco di ruolo d'azione. Questo è il franchise GDR di Remedy e ci impegneremo al massimo e continueremo in tale direzione."
Control Resonant ha statistiche, alberi delle abilità e armi personalizzabili, certi elementi che ricordano un GDR, ben di più di quanto fatto con Alan Wake 2.
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