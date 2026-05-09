Uno dei fondatori di Guerrilla Games sfida Unreal Engine e Unity: nasce “The Immense Engine”

Arjan Brussee, veterano dell'industria videoludica e tra i fondatori di Guerrilla Games, ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo motore grafico che punta a proporsi come alternativa europea a tecnologie ultrarodate come Unreal Engine e Unity.

Brussee ha una lunga carriera nel settore: negli anni Novanta lavorò ai giochi della serie Jazz Jackrabbit in Epic Games, prima di contribuire nel 2003 alla nascita di Guerrilla Games. Dopo l'esperienza in Boss Key Productions, lo studio fondato da Cliff Bleszinski e poi chiuso, è tornato in Epic Games, dove ha ricoperto per otto anni diversi incarichi legati allo sviluppo e alla gestione di Unreal Engine.