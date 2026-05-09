Neo Geo AES+ si svela in nuovi dettagli dal video con le FAQ ufficiali

Nel frattempo abbiamo visto la presentazione della retro-console in questione e il fatto che sia già un grande successo , portando Plaion ad aumentare le stime di produzione e vendita vista la risposta del pubblico.

Il Neo Geo AES+ si è rivelato un notevole successo, e Plaion ha deciso di dissolvere diversi dubbi su questa interessante replica della storica console SNK attraverso un video in cui si riportano varie FAQ ufficiali .

Diverse buone notizie e conferme

Tra le 10 risposte fornite nel video qui sotto c'è la conferma che il Neo Geo AES+ è un prodotto con licenza ufficiale SNK e che ha un output video sia digitale, attraverso HDMI, che analogico con uscita RGB e audio stereo, che dovrebbe essere ideale per gli schermi CRT.

Viene inoltre confermato che tutti i giochi ripubblicati con questa iniziativa avranno il manuale d'istruzioni all'interno della confezione e che sono tutti region free, dunque funzionano su tutte le versioni delle console indipendentemente dal loro paese di origine.

Tra le conferme c'è anche quella che tutti i giochi e gli accessori prodotti da Plaion saranno compatibili con le vecchie console originali di SNK e viceversa, la compatibilità è dunque assicurata in entrambi i sensi.

Il controller wireless potrà essere utilizzato anche in modalità cablata, utilizzando il cavo fornito nella confezione. Inoltre viene specificato che Neo Geo AES+ ha un alimentatore da collegare, inoltre viene ribadito dove poter effettuare la prenotazione e il fatto che la versione in edizione limitata bianca di Metal Slug potrà essere ottenuta solo attraverso il bundle Anniversary Edition.