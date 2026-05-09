Neo Geo AES+ si svela in nuovi dettagli dal video con le FAQ ufficiali

Il Neo Geo AES+ si è rivelato un notevole successo, e Plaion ha deciso di dissolvere diversi dubbi su questa interessante replica della storica console SNK attraverso un video in cui si riportano varie FAQ ufficiali.
Namer Merli, product manager di Plaion, interviene direttamente nel video riportato qui sotto per rispondere ad alcune delle domande più comuni relative al Neo Geo AES+, che ricordiamo verrà lanciato il 12 novembre al prezzo di 199,99€ come replica perfetta dell'originale.
Nel frattempo abbiamo visto la presentazione della retro-console in questione e il fatto che sia già un grande successo, portando Plaion ad aumentare le stime di produzione e vendita vista la risposta del pubblico.
Diverse buone notizie e conferme
Tra le 10 risposte fornite nel video qui sotto c'è la conferma che il Neo Geo AES+ è un prodotto con licenza ufficiale SNK e che ha un output video sia digitale, attraverso HDMI, che analogico con uscita RGB e audio stereo, che dovrebbe essere ideale per gli schermi CRT.
Viene inoltre confermato che tutti i giochi ripubblicati con questa iniziativa avranno il manuale d'istruzioni all'interno della confezione e che sono tutti region free, dunque funzionano su tutte le versioni delle console indipendentemente dal loro paese di origine.
Tra le conferme c'è anche quella che tutti i giochi e gli accessori prodotti da Plaion saranno compatibili con le vecchie console originali di SNK e viceversa, la compatibilità è dunque assicurata in entrambi i sensi.
Il controller wireless potrà essere utilizzato anche in modalità cablata, utilizzando il cavo fornito nella confezione. Inoltre viene specificato che Neo Geo AES+ ha un alimentatore da collegare, inoltre viene ribadito dove poter effettuare la prenotazione e il fatto che la versione in edizione limitata bianca di Metal Slug potrà essere ottenuta solo attraverso il bundle Anniversary Edition.
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