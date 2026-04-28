Neo Geo+ AES è già un grande successo, Plaion aumenta le stime di produzione e vendita

Sembra infatti che solo le prenotazioni registrate nelle prime 24 ore abbiano superato le previsioni di vendita che la compagnia aveva fatto per un intero anno di commercializzazione della console, cosa che chiaramente mette il progetto in una prospettiva diversa da quella prevista.

In un post pubblicato su LinkedIn, il CEO di Embracer, Lars Wingefors, ha spiegato che la risposta del pubblico alla nuova macchina, che si propone come una replica perfetta del Neo Geo AES originale, è stata "travolgente", portando Plaion a rivedere i piani di produzione e vendita, incrementando i numeri previsti.

Sembra proprio che l'idea di Neo Geo+ AES sia piaciuta molto, visto che le prenotazioni per la nuova retro-console da parte di Plaion e SNK hanno portato la compagnia a incrementare le stime di produzione e vendita , avendo ampiamente superato quanto si aspettassero i diretti responsabili.

Una risposta travolgente

"La risposta da parte della community globale degli appassionati di retrogaming nella scorsa settimana è stata semplicemente travolgente", ha affermato Wingefors, spiegando come il progetto abbia assunto un rilievo diverso da come inizialmente si aspettava la compagnia.

"Nelle prime 24 ore abbiamo ricevuto più prenotazioni per Neo Geo AES+ rispetto all'intero volume previsto per un anno. Da allora, le vendite hanno continuato a registrare ottimi risultati attraverso i nostri canali, i rivenditori online e i negozi specializzati", ha scritto Wingefors.

"Vedere la console attualmente al primo posto su Amazon USA nella categoria Videogiochi è per noi motivo di grande riflessione e fonte di profonda ispirazione. Il team sta ora aggiornando le previsioni di produzione in vista del lancio del 12 novembre".

Come abbiamo visto, Plaion ha annunciato il Neo Geo+ AES con prezzo e data di uscita ufficiali solo qualche giorno fa, aprendo le prenotazioni: sarà disponibile dal 12 novembre al prezzo di 199,99€ per quanto riguarda la versione standard, con varie edizioni disponibili.

Il successo riscosso dal progetto, che si propone come una replica perfetta dell'hardware originale di Neo Geo AES, bypassando così qualsiasi esigenza di emulazione software o hardware via FPGA, cambia probabilmente i piani di Plaion e SNK per questa console.

Sono state inoltre annunciate le riedizioni di 10 giochi del catalogo Neo Geo al prezzo di 79,99€ l'uno, ma è altamente probabile, a questo punto, che anche questa lista sia destinata a espandersi.