Un nuovo film animato di Nintendo e Illumination sarebbe in arrivo tra meno di due anni: DK, Pikmin o...?

L'informazione arriva da un documento di Universal Pictures Spain, il quale segnala che un film d'animazione prodotto da Illumination e Nintendo è previsto per il 12/04/2028.

Nintendo sta sempre più spingendo sul mondo cinematografico. Oltre ai due film di Super Mario - già arrivati nei cinema - e al venturo live action di The Legend of Zelda previsto per maggio 2027, pare che ci sia un nuovo film animato previsto per l'aprile 2028.

Di che film si potrebbe trattare?

Ovviamente, visto che non ci sono ancora stati veri annunci ufficiali, non è stato indicato il nome di questa pellicola. Le opzioni sono molteplici, ma la più probabile è che si tratti di un'opera dedicata a Donkey Kong.

In precedenza, tramite una registrazione del copyright negli USA, era emerso che un film di Nintendo e Universal Pictures noto come "Progetto Donkey Kong Senza Titolo" era in produzione. Considerando i tempi, è credibile che si tratti proprio di questo progetto.

Ovviamente è possibile che si tratti di altro: i fan puntano anche su Pikmin e su Star Fox, apparso in Super Mario Galaxy - Il Film. C'è anche chi spera che si tratti di un film su Kirby, altro amato personaggio che potrebbe rendere molto bene in una pellicola animata.

Ovviamente per ora sono solo speculazioni e dovremo attendere una conferma da parte di Nintendo e Illumination. Infine, ricordiamo che Nintendo starebbe lavorando su un film di Metroid: Sony e Universal stanno lottando per produrlo.