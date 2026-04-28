Denuvo è stato bucato in ogni gioco e allora spunta il possibile check online obbligatorio

La lotta fra Denuvo e la pirateria sembra volgere nettamente a favore di quest'ultima, con i vari cracker che hanno recentemente celebrato il fatto che il sistema di sicurezza anti-tamper è stato infine bucato su ogni singolo gioco in cui è stato inserito, ma questo potrebbe aver provocato una risposta drastica da parte della compagnia, che pare abbia intenzione di introdurre un check online obbligatorio sui giochi protetti dal sistema, a partire da quelli 2K.

La questione va avanti da mesi: già l'anno scorso, alcuni dei più prolifici personaggi intenti alla lotta a Denuvo avevano lanciato il nuovo sistema hypervisor-based bypass (HVB) in grado di installare un driver al livello di kernel per intercettare e rispondere ai controlli di Denuvo in modo da eluderli.

Con questo sistema, i vari collettivi sembravano aver sradicato la questione di Denuvo, che in effetti ha continuato a perdere colpi di recente, come abbiamo visto anche con Resident Evil Requiem.