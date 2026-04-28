NVIDIA aggiorna i driver e introduce le nuove tecnologie RTX e DLSS 4.5 su NTE e Diablo IV: Lord of Hatred

Sempre in ambito aggiornamenti, anche ARC Raiders riceve il nuovo update gratuito "Riven Tides" , che amplia l'esperienza di gioco introducendo contenuti aggiuntivi e ottimizzazioni tecniche. Il titolo sfrutta DLSS Multi Frame Generation, Super Resolution, NVIDIA Reflex e RTXGI per offrire un'illuminazione più realistica e una latenza ridotta.

L'ecosistema RTX continua a evolversi con importanti novità sia sul fronte software che hardware, grazie agli ultimi aggiornamenti di NVIDIA. Tra i protagonisti spicca Diablo IV: Lord of Hatred , disponibile da ieri, che introduce il nuovo capitolo della saga "Age of Hatred" con supporto a DLSS Super Resolution e Frame Generation. Sulle GPU GeForce RTX serie 50, il titolo raggiunge miglioramenti notevoli, arrivando fino a 6,5 volte le prestazioni in 4K con ray tracing attivo.

DLSS anche su NTE e Bus Bound

Grande attesa anche per NTE (Neverness to Everness), ambizioso RPG open world online ambientato nella città di Hethereau, dove elementi urbani e fenomeni soprannaturali convivono.

Il gioco integra path tracing avanzato e tecnologie DLSS complete, tra cui Ray Reconstruction e Multi Frame Generation, garantendo un'esperienza visiva immersiva e prestazioni elevate al lancio globale del 29 aprile.

Il 30 aprile sarà invece il turno di Bus Bound, simulatore di guida urbana sviluppato da Saber Interactive e stillalive studios. Il titolo arriverà con DLSS Super Resolution e Multi Frame Generation, con possibilità di aggiornamento a DLSS 4.5 e modalità Dynamic Multi Frame Generation 6X tramite NVIDIA App.