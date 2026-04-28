NVIDIA aggiorna i driver e introduce le nuove tecnologie RTX e DLSS 4.5 su NTE e Diablo IV: Lord of Hatred

L'ecosistema RTX continua a evolversi con importanti novità sia sul fronte software che hardware, grazie agli ultimi aggiornamenti di NVIDIA. Tra i protagonisti spicca Diablo IV: Lord of Hatred, disponibile da ieri, che introduce il nuovo capitolo della saga "Age of Hatred" con supporto a DLSS Super Resolution e Frame Generation. Sulle GPU GeForce RTX serie 50, il titolo raggiunge miglioramenti notevoli, arrivando fino a 6,5 volte le prestazioni in 4K con ray tracing attivo.
Sempre in ambito aggiornamenti, anche ARC Raiders riceve il nuovo update gratuito "Riven Tides", che amplia l'esperienza di gioco introducendo contenuti aggiuntivi e ottimizzazioni tecniche. Il titolo sfrutta DLSS Multi Frame Generation, Super Resolution, NVIDIA Reflex e RTXGI per offrire un'illuminazione più realistica e una latenza ridotta.
DLSS anche su NTE e Bus Bound
Grande attesa anche per NTE (Neverness to Everness), ambizioso RPG open world online ambientato nella città di Hethereau, dove elementi urbani e fenomeni soprannaturali convivono.
Il gioco integra path tracing avanzato e tecnologie DLSS complete, tra cui Ray Reconstruction e Multi Frame Generation, garantendo un'esperienza visiva immersiva e prestazioni elevate al lancio globale del 29 aprile.
Il 30 aprile sarà invece il turno di Bus Bound, simulatore di guida urbana sviluppato da Saber Interactive e stillalive studios. Il titolo arriverà con DLSS Super Resolution e Multi Frame Generation, con possibilità di aggiornamento a DLSS 4.5 e modalità Dynamic Multi Frame Generation 6X tramite NVIDIA App.
NVIDIA e i nuovi Game Ready Driver
Parallelamente, NVIDIA ha rilasciato nuovi Game Ready Driver pensati per ottimizzare l'esperienza in vista dell'arrivo di Conan Exiles Enhanced, disponibile dal 5 maggio. Questa versione aggiornata, basata su Unreal Engine 5, introduce miglioramenti grafici significativi e supporto completo alle tecnologie RTX, tra cui DLSS e NVIDIA Reflex.
Infine, sul fronte hardware, NVIDIA amplia la propria offerta con una nuova configurazione della GPU GeForce RTX 5070 Laptop dotata di 12 GB di memoria. Questa scelta mira a rispondere alla crescente domanda e a offrire maggiore flessibilità ai produttori