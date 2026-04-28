Resident Evil Requiem con Ada Wong o la presunta moglie di Leon? Il director risponde

Come avrà notato chiunque abbia giocato al nuovo capitolo della serie, nonostante la presenza di Leon non vi è traccia di Ada Wong, almeno per il momento, e il director Koshi Nakanishi ha spiegato con il Producer Masato Kumazawa che la scelta è stata lungamente discussa durante lo sviluppo.

Sebbene sia una questione ormai decisamente nota, gli elementi che seguono possono contenere spoiler, dunque evitate di leggere se non volete avere alcuna anticipazione sulla storia di Resident Evil Requiem e sulla presenza o meno di alcuni personaggi.

Fin fall'annuncio di Resident Evil Requiem si sono succedute voci di corridoio sulla presenza o meno di Ada Wong , conseguentemente alla scoperta di Leon fra i personaggi principali, e una recente intervista al director del gioco ha chiarito qualcosa sul possibile ruolo del personaggio in questione e sulla presunta moglie del protagonista .

Tutte le donne di Leon

Durante la lavorazione di Resident Evil Requiem, gli sviluppatori hanno pensato a vari possibili personaggi da inserire nel cast, compresa ovviamente Ada Wong, che da tempo rappresenta una sorta di partner nelle operazioni in cui compare anche Leon S. Kennedy.

Per quanto riguarda Ada, però, director e producer si sono resi conto che non avrebbe avuto spazio in una storia dominata già da Leon e Grace: "Detto semplicemente, all'interno della storia di Leon e Grace in questo gioco non ci sarebbero state opportunità per farla apparire, o meglio non erano previste scene in cui fosse necessaria", ha spiegato Nakanishi.

"Abbiamo parlato della possibilità di includerla, ma eravamo già soddisfatti della costruzione della storia su Leon e Grace e abbiamo dunque preso quella decisione", ovvero di escludere Ada dalla campagna principale.

Questo, però, non esclude che Ada possa comparire in futuro, magari attraverso espansioni o DLC, ma su questa faccenda non ci sono ancora indicazioni da parte dei responsabili, con il director che ha invece ricordato il prossimo arrivo del DLC gratuito con il mini-game aggiuntivo, suggerendo di completare la storia il prima possibile.

Da notare anche che, nella stessa intervista tradotta dall'utente X Genki, emergono alcuni dettagli sulla presunta e già famosa possibile moglie o compagna di Leon: "L'identità della partner di Leon non è importante", ha riferito Nakanishi, almeno ai fini della storia del gioco, ma ha confermato che qualcosa del genere esiste, perché l'aggiunta dell'anello al dito del personaggio ha un certo senso.

L'idea era di "raffigurare un cambiamento in Leon e una sua crescita in termini di età", confermando che un giorno l'identità di questa persona misteriosa verrà svelata ma che "quel giorno non è oggi".