Spiders, il team di GreedFall e Steelrising, sarebbe stato chiuso dopo 18 anni

Secondo la testata Origami, il team francese Spiders sarebbe ora in chiusura, dopo 18 anni di attività. Il motivo è la mancanza di un acquirente per questa sussidiaria di Nacon .

Cosa sta accadendo a Spiders

Secondo la fonte, negli ultimi giorni i lavori internamente a Spiders sono stati interrotti e i dipendenti stanno sfruttando il tempo per aggiornare i propri curricula, oltre che a fare sessioni di studio individuale. Ricordiamo che Spiders ha pubblicato GreedFall: The Dying World in versione 1.0 a inizio marzo 2026.

Il comitato aziendale sta organizzando l'acquisto delle attrezzature da parte dei dipendenti che desiderano farlo, mentre lo staff di Spiders ha scelto di trasformare l'ultimo aperitivo settimanale in un omaggio formale ai diciotto anni di attività dello studio. In teoria, la legge francese impone al liquidatore di procedere con i licenziamenti entro quindici giorni dalla sentenza del tribunale, di conseguenza il team sarà presto senza lavoro.

Nacon ha rifiutato di commentare la situazione. Poco dopo aver dichiarato l'insolvenza alla fine di febbraio, Nacon ha trascinato con sé alcune delle sue sussidiarie più grandi. Spiders, KT Racing (precedentemente Kylotonn), la storica Cyanide e infine Nacon Tech, un centro di supporto specializzato nel motion capture, hanno tutte presentato istanza di amministrazione controllata.