Emergono alcuni dettagli su Project Hadar, la nuova IP degli autori di The Witcher e Cyberpunk 2077

Inoltre, dietro le quinte è in produzione anche una nuova IP, di cui conosciamo solo il nome in codice " Project Hadar ". Ora, abbiamo modo di scoprire qualche piccolo dettaglio aggiuntivo.

CD Projekt sta lavorando su tantissimi progetti, con i vari team che la compongono o che collaborano con lei. C'è The Witcher 4, l'espansione di The Witcher 3 Songs of the Past, un titolo multigiocatore di The Witcher, un remake del primo capitolo delle avventure di Geralt e un seguito di Cyberpunk 2077.

Le piccole novità su Project Hadar

CD Projekt RED sta ora cercando nuovi dipendenti per lavorare su Project Hadar: le proposte di lavoro ci permettono quindi di scoprire qualche dettaglio. Viene ad esempio reiterato che sarà un gioco di ruolo, cosa che già sapevamo e che probabilmente molti davano per scontato.

La proposta di lavoro per l'Engineering Director, però, svela anche che sarà una "esperienza a mondo aperto emotiva". Non è molto, ovviamente, ma si tratta di un'ulteriore conferma del fatto che CD Projekt RED non voglia allontanarsi da ciò che sa fare.

Dopotutto Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 sono due giochi a mondo aperto e certamente sono in grado di emozionare i propri giocatori con le proprie storie: non stupisce quindi che dal punto di vista del team anche Project Hadar mirerà allo stesso risultato.

Sappiamo che Hadar è attualmente in pre-produzione, quindi ci vorrà ancora molto tempo prima di scoprire esattamente cosa sia, ma pian piano piccoli dettagli emergeranno.