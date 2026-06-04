Emergono alcuni dettagli su Project Hadar, la nuova IP degli autori di The Witcher e Cyberpunk 2077

CD Projekt sta lavorando su tantissimi progetti, con i vari team che la compongono o che collaborano con lei. C'è The Witcher 4, l'espansione di The Witcher 3 Songs of the Past, un titolo multigiocatore di The Witcher, un remake del primo capitolo delle avventure di Geralt e un seguito di Cyberpunk 2077.
Inoltre, dietro le quinte è in produzione anche una nuova IP, di cui conosciamo solo il nome in codice "Project Hadar". Ora, abbiamo modo di scoprire qualche piccolo dettaglio aggiuntivo.
Le piccole novità su Project Hadar
CD Projekt RED sta ora cercando nuovi dipendenti per lavorare su Project Hadar: le proposte di lavoro ci permettono quindi di scoprire qualche dettaglio. Viene ad esempio reiterato che sarà un gioco di ruolo, cosa che già sapevamo e che probabilmente molti davano per scontato.
La proposta di lavoro per l'Engineering Director, però, svela anche che sarà una "esperienza a mondo aperto emotiva". Non è molto, ovviamente, ma si tratta di un'ulteriore conferma del fatto che CD Projekt RED non voglia allontanarsi da ciò che sa fare.
Dopotutto Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 sono due giochi a mondo aperto e certamente sono in grado di emozionare i propri giocatori con le proprie storie: non stupisce quindi che dal punto di vista del team anche Project Hadar mirerà allo stesso risultato.
Sappiamo che Hadar è attualmente in pre-produzione, quindi ci vorrà ancora molto tempo prima di scoprire esattamente cosa sia, ma pian piano piccoli dettagli emergeranno.
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