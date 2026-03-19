Hadar è attualmente in pre-produzione: è la nuova proprietà intellettuale di CD Projekt

CD Projekt Red ha aggiornato sullo stato del misterioso progetto Hadar , che dovrebbe essere una nuova proprietà intellettuale. Lo ha fatto durante il suo meeting finanziario con i risultati del 2025, confermando che il titolo è entrato nelle primissime fasi di pre-produzione . Si tratta di un passo avanti significativo rispetto al 2022, quando il progetto era stato appena annunciato e descritto come "nelle primissime fasi del processo creativo", senza praticamente alcun dettaglio concreto.

Attualmente su Hadar sono impiegate 26 persone, come svelato dallo studio polacco. Fin dall'inizio, lo studio aveva sottolineato che Hadar sarebbe stato sviluppato "interamente da zero" come una proprietà intellettuale completamente nuova, un elemento che resta centrale per il progetto. Sono seguiti anni di silenzio, ma finalmente c'è stato un aggiornamento.

La distribuzione della forza lavoro attuale di CD Projekt

Va detto che CD Projekt Red è attualmente impegnata su molti fronti: The Witcher 4 è in produzione piena, Cyberpunk 2 sta crescendo e Sirius rimane un mistero, capace comunque di impegnare decine di sviluppatori.

In uno scenario del genere, è confortante sapere che Hadar non è stato accantonato e continua a evolversi, anche se lentamente.

Durante la conferenza con gli investitori, il co-CEO di CD Projekt, Michał Nowakowski, ha spiegato che "il team ha stabilito le fondamenta di questa nuova IP", chiarendo che il lavoro svolto finora ha definito le basi dell'universo di gioco. Ora, ha aggiunto, il team sta passando a una fase più concreta: "stiamo progettando elementi specifici che potrebbero essere inclusi nel gioco, creando molteplici prototipi e implementandoli direttamente in Unreal Engine".