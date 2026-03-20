Crimson Desert pubblica il primo aggiornamento, ma alcune modifiche arriveranno su console in ritardo

Crimson Desert è disponibile e i giocatori di tutto il mondo hanno potuto iniziare le proprie avventure. Come è tipico, il team ha subito pubblicato una patch che risolve una serie di problemi.
L'aggiornamento è accessibile su Steam e su PlayStation (che però non riceve ogni novità), mentre arriverà "in un secondo momento" su Xbox, Epic Games Store e Mac.
Le correzioni di Crimson Desert
Prima di tutto, l'aggiornamento aggiunge una missione tutorial all'inizio del terzo capitolo per aiutare i giocatori a comprendere come funzionano gli equipaggiamenti abissali. Inoltre, è stato risolto un problema di "alcune missioni" che non funzionavano correttamente.
Ci sono poi una serie di correzioni per i "Contenuti":
- Migliorata l'usabilità di alcuni sistemi e contenuti, inclusa la modalità Housing.
- Risolti problemi per cui determinati contenuti non funzionavano come previsto o presentavano errori.
- Regolata la difficoltà dei QTE quando si viene catturati dai nemici: aumenterà gradualmente in base al numero di volte in cui si viene catturati.
- Rimosso il danno da uccisione istantanea (one-shot) dell'orso e bilanciati i suoi danni complessivi.
- Risolto un problema per cui il numero di compagni Greymane posseduti poteva apparire inferiore al conteggio effettivo, o per cui alcuni compagni a volte non apparivano nell'elenco.
- Le scene d'intermezzo visualizzate di recente possono ora essere mandate avanti più velocemente. (Su PlayStation arriverà successivamente)
Ci sono correzioni per le abilità:
- Migliorata l'usabilità della funzione di apprendimento delle abilità "Watch and Learn".
- Migliorato il menu delle Abilità: ora i nomi e le descrizioni sono suddivisi per tipo di arma; inoltre, sono stati aggiornati i video e le descrizioni di alcune abilità.
- Aggiunto un colpo finale alla "Raffica di colpi" di Kliff.
- Aggiunta un'abilità concatenata all'affondo con lo spadone e al montante di Damiane.
- Aggiunto un attacco concatenato all'affondo con doppia impugnatura di Oongka.
Così come miglioramenti per le Boss Fights:
- Migliorata la battaglia contro Tenebrum nel Capitolo 4: ora la sezione degli enigmi non dovrà più essere ripetuta in caso di morte durante il combattimento. (Su PlayStation arriverà successivamente)
- Regolato il bilanciamento in combattimento di alcuni boss, incluso il Reed Devil.
- Risolto un problema per cui i boss potevano attaccare il giocatore mentre quest'ultimo era impegnato nell'animazione di rianimazione.
- Risolti problemi di movimento anomalo e di progressione dello scontro per determinati boss.
- Migliorati il comportamento in combattimento e le animazioni dei mostri di tipo Walker.
E anche correzioni per dettagli degli NPC, più problemi di localizzazione, prestazioni e di interfaccia:
- Apportati vari miglioramenti e correzioni ad animazioni, movimenti, sincronizzazione labiale, clipping visivo, effetti visivi e doppiaggio per NPC e animali.
- Migliorati i dialoghi, le voci e le reazioni di alcuni NPC per renderli più naturali e coerenti con le diverse situazioni.
- Risolto un problema per cui i dialoghi vocali e i sottotitoli non corrispondevano durante i saluti agli NPC.
- Risolti problemi relativi a interazioni anomale con alcuni NPC e animali.
- Corretti vari errori di localizzazione e migliorata la qualità della stessa in tutte le lingue.
- Risolti problemi relativi all'interfaccia utente (UI), inclusi errori nella visualizzazione del testo, nelle funzionalità, negli effetti sonori, ecc.
- Apportate varie ottimizzazioni alle prestazioni e alla stabilità su PC e console, oltre alla risoluzione di problemi di crash.
Ecco infine una lista dei problemi noti che devono ancora essere risolti:
- In alcune situazioni, l'Abisso è visibile dal mondo sottostante, causando lievi cali di frame rate.
- Durante la missione "Deferred Advance", riprovare o abbandonare lo scontro con l'Ultimate Weapon quando la salute di Blackstar è esaurita impedisce il recupero completo della salute di quest'ultimo.
- Tentare di rubare della frutta sul retro di una bancarella può causare l'assenza di risposta ai comandi del personaggio.
- Quando si subiscono danni mentre si tiene in mano un albero, il personaggio può rimanere incastrato all'albero stesso.
- Durante la battaglia contro il boss Gregor (the Halberd of Carnage), se gli oggetti circostanti vengono distrutti nello stesso momento in cui il personaggio muore, quest'ultimo non può rianimarsi e proseguire.
- In determinate condizioni, le impostazioni applicate non vengono salvate dopo aver effettuato un ripristino delle impostazioni.
- Durante lo svolgimento di alcune missioni, l'obiettivo successivo non viene tracciato automaticamente.
- Utilizzando l'upscaling FSR4 in ambienti piovosi, la pioggia può scomparire oppure lo schermo può diventare sfocato o distorto.
- È stato identificato un problema per cui il gioco non si avvia correttamente su Xbox ROG Ally e Xbox PC.
- Stiamo attualmente indagando su un problema per cui gli acquirenti del pre-ordine su Steam non riescono a riscattare i bonus pre-ordine e gli oggetti del pacchetto Deluxe.
Ricordiamo infine che i voti internazionali di Crimson Desert sono online: è piaciuto?