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Crimson Desert pubblica il primo aggiornamento, ma alcune modifiche arriveranno su console in ritardo

Pearl Abyss ha pubblicato un aggiornamento per il lancio di Crimson Desert, risolvendo vari problemi. Ci sono però un paio di modifiche che su console arriveranno un po' in ritardo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   20/03/2026
Il protagonista di Crimson Desert
Crimson Desert
Crimson Desert
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Crimson Desert è disponibile e i giocatori di tutto il mondo hanno potuto iniziare le proprie avventure. Come è tipico, il team ha subito pubblicato una patch che risolve una serie di problemi.

L'aggiornamento è accessibile su Steam e su PlayStation (che però non riceve ogni novità), mentre arriverà "in un secondo momento" su Xbox, Epic Games Store e Mac.

Le correzioni di Crimson Desert

Prima di tutto, l'aggiornamento aggiunge una missione tutorial all'inizio del terzo capitolo per aiutare i giocatori a comprendere come funzionano gli equipaggiamenti abissali. Inoltre, è stato risolto un problema di "alcune missioni" che non funzionavano correttamente.

Ci sono poi una serie di correzioni per i "Contenuti":

  • Migliorata l'usabilità di alcuni sistemi e contenuti, inclusa la modalità Housing.
  • Risolti problemi per cui determinati contenuti non funzionavano come previsto o presentavano errori.
  • Regolata la difficoltà dei QTE quando si viene catturati dai nemici: aumenterà gradualmente in base al numero di volte in cui si viene catturati.
  • Rimosso il danno da uccisione istantanea (one-shot) dell'orso e bilanciati i suoi danni complessivi.
  • Risolto un problema per cui il numero di compagni Greymane posseduti poteva apparire inferiore al conteggio effettivo, o per cui alcuni compagni a volte non apparivano nell'elenco.
  • Le scene d'intermezzo visualizzate di recente possono ora essere mandate avanti più velocemente. (Su PlayStation arriverà successivamente)

Ci sono correzioni per le abilità:

  • Migliorata l'usabilità della funzione di apprendimento delle abilità "Watch and Learn".
  • Migliorato il menu delle Abilità: ora i nomi e le descrizioni sono suddivisi per tipo di arma; inoltre, sono stati aggiornati i video e le descrizioni di alcune abilità.
  • Aggiunto un colpo finale alla "Raffica di colpi" di Kliff.
  • Aggiunta un'abilità concatenata all'affondo con lo spadone e al montante di Damiane.
  • Aggiunto un attacco concatenato all'affondo con doppia impugnatura di Oongka.

Così come miglioramenti per le Boss Fights:

  • Migliorata la battaglia contro Tenebrum nel Capitolo 4: ora la sezione degli enigmi non dovrà più essere ripetuta in caso di morte durante il combattimento. (Su PlayStation arriverà successivamente)
  • Regolato il bilanciamento in combattimento di alcuni boss, incluso il Reed Devil.
  • Risolto un problema per cui i boss potevano attaccare il giocatore mentre quest'ultimo era impegnato nell'animazione di rianimazione.
  • Risolti problemi di movimento anomalo e di progressione dello scontro per determinati boss.
  • Migliorati il comportamento in combattimento e le animazioni dei mostri di tipo Walker.
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E anche correzioni per dettagli degli NPC, più problemi di localizzazione, prestazioni e di interfaccia:

  • Apportati vari miglioramenti e correzioni ad animazioni, movimenti, sincronizzazione labiale, clipping visivo, effetti visivi e doppiaggio per NPC e animali.
  • Migliorati i dialoghi, le voci e le reazioni di alcuni NPC per renderli più naturali e coerenti con le diverse situazioni.
  • Risolto un problema per cui i dialoghi vocali e i sottotitoli non corrispondevano durante i saluti agli NPC.
  • Risolti problemi relativi a interazioni anomale con alcuni NPC e animali.
  • Corretti vari errori di localizzazione e migliorata la qualità della stessa in tutte le lingue.
  • Risolti problemi relativi all'interfaccia utente (UI), inclusi errori nella visualizzazione del testo, nelle funzionalità, negli effetti sonori, ecc.
  • Apportate varie ottimizzazioni alle prestazioni e alla stabilità su PC e console, oltre alla risoluzione di problemi di crash.

Ecco infine una lista dei problemi noti che devono ancora essere risolti:

  • In alcune situazioni, l'Abisso è visibile dal mondo sottostante, causando lievi cali di frame rate.
  • Durante la missione "Deferred Advance", riprovare o abbandonare lo scontro con l'Ultimate Weapon quando la salute di Blackstar è esaurita impedisce il recupero completo della salute di quest'ultimo.
  • Tentare di rubare della frutta sul retro di una bancarella può causare l'assenza di risposta ai comandi del personaggio.
  • Quando si subiscono danni mentre si tiene in mano un albero, il personaggio può rimanere incastrato all'albero stesso.
  • Durante la battaglia contro il boss Gregor (the Halberd of Carnage), se gli oggetti circostanti vengono distrutti nello stesso momento in cui il personaggio muore, quest'ultimo non può rianimarsi e proseguire.
  • In determinate condizioni, le impostazioni applicate non vengono salvate dopo aver effettuato un ripristino delle impostazioni.
  • Durante lo svolgimento di alcune missioni, l'obiettivo successivo non viene tracciato automaticamente.
  • Utilizzando l'upscaling FSR4 in ambienti piovosi, la pioggia può scomparire oppure lo schermo può diventare sfocato o distorto.
  • È stato identificato un problema per cui il gioco non si avvia correttamente su Xbox ROG Ally e Xbox PC.
  • Stiamo attualmente indagando su un problema per cui gli acquirenti del pre-ordine su Steam non riescono a riscattare i bonus pre-ordine e gli oggetti del pacchetto Deluxe.

Ricordiamo infine che i voti internazionali di Crimson Desert sono online: è piaciuto?

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