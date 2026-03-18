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I voti internazionali di Crimson Desert sono online: è piaciuto?

Domani Crimson Desert sarà disponibile in tutto il mondo, ma i giocatori possono già oggi farsi un'idea della qualità del videogioco grazie alle recensioni internazionali. Vediamo cosa ne pensa la stampa.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   18/03/2026
Il protagonista di Crimson Desert
Crimson Desert
Crimson Desert
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Una delle uscite più attese e chiacchierate di questo periodo è certamente Crimson Desert, il gioco d'azione e avventura a mappa aperta di Pearl Abyss (già autore dell'MMORPG Black Desert). Il gioco ha incuriosito molti e insospettito altri, ma per certo c'è un certo grado di curiosità nei suoi confronti. L'uscita è prevista alle 23:00 del 19 marzo, ma oggi possiamo già leggere le recensioni delle testate di tutto il mondo, compresa chiaramente quella di Multiplayer.it.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che Crimson Desert è un gioco enorme, con enormi potenzialità ma altrettante ingenuità. È un gioco con chiari problemi di design, secondo la nostra analisi, ma al tempo stesso ha qualcosa di magico che lo rende interessante.

I voti assegnati a Crimson Desert

Ecco i voti delle principali testate disponibili al momento:

  • Multiplayer.it 7 / 10
  • The Outerhaven Productions 5 / 5
  • Gamers Heroes 100 / 100
  • Gameliner 5 / 5
  • Digitec Magazine 5 / 5
  • The Nerd Stash 9.5 / 10
  • DualShockers 9.5 / 10
  • Forbes 9.5 / 10
  • Generación Xbox 94 / 100
  • The GameSlayer 9 / 10
  • Loot Level Chill 9 / 10
  • Game8 88 / 100
  • DayOne 8.5 / 10
  • TheGamer 4 / 5
  • Digital Spy 4 / 5
  • GameGrin 8 / 10
  • Gamereactor UK 8 / 10
  • GamesRadar+ 4 / 5
  • CGMagazine 70 / 100
  • Game Informer 70 / 100
  • GameSpot 70 / 100
  • Insider Gaming 70 / 100
  • Screen Rant 70 / 100
  • MGG 65 / 100
  • 4K.de 60 / 100
  • IGN Deutschland 60 / 100
  • WellPlayed 55 / 100
  • GameKult 50 / 100
  • Eurogamer.net 60 / 100
  • PCGamesN 60 / 100
  • VG247 60 / 100
  • Critical Hits 45 / 100

Al momento della scrittura, con 66 recensioni a disposizione, Crimson Desert ha una media di 77/100 su Metacritic. Su OpenCritic sono disponibili invece solo 32 recensioni e la media è dell'81%. Ovviamente le cifre potrebbe cambiare se arrivassero nuovi voti nelle prossime ore e giorni.

Crimson Desert: la recensione di un open world gigantesco, ma a tratti goffo Crimson Desert: la recensione di un open world gigantesco, ma a tratti goffo

Critical Hits (45/100) scrive: "Crimson Desert attira l'attenzione per la sua ambiziosa proposta di avventura open-world, ma l'esperienza alla fine delude le aspettative. Il gioco presenta una narrazione confusa, con personaggi poco interessanti e missioni che sembrano compiti generici da MMO. Il sistema di combattimento vanta molte meccaniche ma poca profondità, con picchi di difficoltà artificiali e controlli poco reattivi. Nonostante una grafica impressionante e un alto grado di libertà nell'esplorazione, i problemi legati alla direzione artistica, ai bug e alle scelte di design rendono il gioco vasto nei contenuti, ma carente nella qualità."

Gamerliner (5/5) ha invece affermato: "Pearl Abyss offre un open world dinamico e visivamente sbalorditivo, capace di trasmettere una costante sensazione di vitalità e scoperta. Le attività sono numerose e il titolo sprona all'esplorazione autonoma, tra enigmi impegnativi, boss memorabili e pochissimi aiuti guidati. La padronanza dei molti sistemi e delle meccaniche di gioco può richiedere tempo, ma risulta estremamente gratificante. Sebbene la narrazione passi in secondo piano e venga affidata alla lore, si tratta comunque di un'avventura da non perdere. Ottime prestazioni e una colonna sonora eccellente completano questa esperienza imperdibile."

Segnaliamo infine che il lancio di Crimson Desert su Steam si preannuncia straordinario, visto che è stato a un passo dal primo posto nella classifica Steam.

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