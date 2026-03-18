I voti internazionali di Crimson Desert sono online: è piaciuto?

Una delle uscite più attese e chiacchierate di questo periodo è certamente Crimson Desert, il gioco d'azione e avventura a mappa aperta di Pearl Abyss (già autore dell'MMORPG Black Desert). Il gioco ha incuriosito molti e insospettito altri, ma per certo c'è un certo grado di curiosità nei suoi confronti. L'uscita è prevista alle 23:00 del 19 marzo, ma oggi possiamo già leggere le recensioni delle testate di tutto il mondo, compresa chiaramente quella di Multiplayer.it.
Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che Crimson Desert è un gioco enorme, con enormi potenzialità ma altrettante ingenuità. È un gioco con chiari problemi di design, secondo la nostra analisi, ma al tempo stesso ha qualcosa di magico che lo rende interessante.
I voti assegnati a Crimson Desert
Ecco i voti delle principali testate disponibili al momento:
- Multiplayer.it 7 / 10
- The Outerhaven Productions 5 / 5
- Gamers Heroes 100 / 100
- Gameliner 5 / 5
- Digitec Magazine 5 / 5
- The Nerd Stash 9.5 / 10
- DualShockers 9.5 / 10
- Forbes 9.5 / 10
- Generación Xbox 94 / 100
- The GameSlayer 9 / 10
- Loot Level Chill 9 / 10
- Game8 88 / 100
- DayOne 8.5 / 10
- TheGamer 4 / 5
- Digital Spy 4 / 5
- GameGrin 8 / 10
- Gamereactor UK 8 / 10
- GamesRadar+ 4 / 5
- CGMagazine 70 / 100
- Game Informer 70 / 100
- GameSpot 70 / 100
- Insider Gaming 70 / 100
- Screen Rant 70 / 100
- MGG 65 / 100
- 4K.de 60 / 100
- IGN Deutschland 60 / 100
- WellPlayed 55 / 100
- GameKult 50 / 100
- Eurogamer.net 60 / 100
- PCGamesN 60 / 100
- VG247 60 / 100
- Critical Hits 45 / 100
Al momento della scrittura, con 66 recensioni a disposizione, Crimson Desert ha una media di 77/100 su Metacritic. Su OpenCritic sono disponibili invece solo 32 recensioni e la media è dell'81%. Ovviamente le cifre potrebbe cambiare se arrivassero nuovi voti nelle prossime ore e giorni.
Critical Hits (45/100) scrive: "Crimson Desert attira l'attenzione per la sua ambiziosa proposta di avventura open-world, ma l'esperienza alla fine delude le aspettative. Il gioco presenta una narrazione confusa, con personaggi poco interessanti e missioni che sembrano compiti generici da MMO. Il sistema di combattimento vanta molte meccaniche ma poca profondità, con picchi di difficoltà artificiali e controlli poco reattivi. Nonostante una grafica impressionante e un alto grado di libertà nell'esplorazione, i problemi legati alla direzione artistica, ai bug e alle scelte di design rendono il gioco vasto nei contenuti, ma carente nella qualità."
Gamerliner (5/5) ha invece affermato: "Pearl Abyss offre un open world dinamico e visivamente sbalorditivo, capace di trasmettere una costante sensazione di vitalità e scoperta. Le attività sono numerose e il titolo sprona all'esplorazione autonoma, tra enigmi impegnativi, boss memorabili e pochissimi aiuti guidati. La padronanza dei molti sistemi e delle meccaniche di gioco può richiedere tempo, ma risulta estremamente gratificante. Sebbene la narrazione passi in secondo piano e venga affidata alla lore, si tratta comunque di un'avventura da non perdere. Ottime prestazioni e una colonna sonora eccellente completano questa esperienza imperdibile."
Segnaliamo infine che il lancio di Crimson Desert su Steam si preannuncia straordinario, visto che è stato a un passo dal primo posto nella classifica Steam.