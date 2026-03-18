I voti internazionali di Crimson Desert sono online: è piaciuto?

Una delle uscite più attese e chiacchierate di questo periodo è certamente Crimson Desert, il gioco d'azione e avventura a mappa aperta di Pearl Abyss (già autore dell'MMORPG Black Desert). Il gioco ha incuriosito molti e insospettito altri, ma per certo c'è un certo grado di curiosità nei suoi confronti. L'uscita è prevista alle 23:00 del 19 marzo, ma oggi possiamo già leggere le recensioni delle testate di tutto il mondo, compresa chiaramente quella di Multiplayer.it.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che Crimson Desert è un gioco enorme, con enormi potenzialità ma altrettante ingenuità. È un gioco con chiari problemi di design, secondo la nostra analisi, ma al tempo stesso ha qualcosa di magico che lo rende interessante.