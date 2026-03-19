Sony potrebbe abbandonare "PlayStation Network" e "PSN": la piattaforma online cambierà faccia

L'intenzione sarebbe " catturare più propriamente l'ampiezza dei nostri servizi digitali in continua evoluzione" si legge nella comunicazione che pare sia stata intercettata dal sito in questione, in attesa di informazioni pubbliche.

A riportarlo è il noto giornalista/insider Tom Henderson, il quale sostiene che la comunicazione sia stata diffusa da Sony attraverso una mail interna che anticipa prossimi cambi in termini di comunicazione, brand ed estetica per la piattaforma online e i servizi collegati di Sony Interactive Entertainment.

In una comunicazione interna che in qualche modo Insider-Gaming è riuscita a vedere, pare che Sony abbia intenzione di abbandonare "PlayStation Network" e "PSN" come nomi e marchi della piattaforma online di PlayStation, all'interno di un cambio di branding previsto per il 2026.

La comunicazione interna di Sony

"Desideriamo informarvi che Sony Interactive Entertainment (SIE) ha deciso, per ragioni strategiche, di eliminare gradualmente i termini PlayStation Network e PSN dalla nostra piattaforma, al fine di riflettere adeguatamente l'ampiezza dei nostri servizi digitali in continua evoluzione", si legge nella comunicazione, in base a quanto riferito.

Il marchio storico di PSN

"I cambiamenti imminenti sono puramente visivi e non introdurranno alcuna modifica tecnica alle nostre offerte. Per semplificare e unificare il marchio, i termini PlayStation Network e PSN saranno gradualmente eliminati da tutte le risorse SIE entro settembre 2026".

Ci saranno dunque dei cambiamenti visibili ai servizi alla piattaforma Sony per quanto riguarda la brand identity, con un cambio nome e un nuovo logo per quanto riguarda il supporto online delle console, con quelli attuali che verranno rimossi a settembre.

In ogni caso, questo non cambierà nulla sul fronte del funzionamento: "Tutte le funzionalità attualmente associate a PSN, comprese le funzionalità di rete principali come amici, multiplayer e trofei, rimarranno inalterate e disponibili per i giocatori".

Il nome PlayStation Network è stato adottato nel 2006 per identificare la piattaforma online delle console Sony, che consente la connessione per il gioco multiplayer e l'infrastruttura per i servizi online come PlayStation Store, lo streaming dei giochi e l'accesso a internet.

Proprio in questi giorni, Sony ha lanciato una serie di aggiornamenti di sistema per PS5, PS4, PlayStation Portal e anche PS3.