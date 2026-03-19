Nintendo Switch 2 migliora l'emulazione di GameCube con un aggiornamento all'app dedicata

Si tratta di update tecnici, molti dei quali probabilmente più nascosti, ma che hanno portato a un miglioramento nella risposta ai comandi , in quella che sembra essere un'evoluzione sostanziale dell'emulatore utilizzato.

L'aggiornamento dell'app GameCube è arrivato in corrispondenza con il lancio di Pokémon XD: Tempesta Oscura , portando il software alla versione 1.6.0 ma senza specificare più di tanto i contenuti di questa modifica, che sembrano però piuttosto evidenti in base ad alcune analisi iniziali.

Alcuni miglioramenti visibili

In base a varie rilevazioni, come quella riportata dallo youtuber Madao Joestar, sembra che l'aggiornamento abbia migliorato il raggio d'azione degli stick analogici, rendendolo più vicino al movimento originale e in generale introducendo un feeling migliorato sui controlli.

Purtroppo, sembra che l'input lag non abbia invece ricevuto sensibili miglioramenti, ma l'aggiornamento rappresenta comunque un buon passo sulla giusta strada per un'evoluzione dell'esperienza GameCube su Nintendo Switch 2.

Pare inoltre che lo shader che ricrea l'effetto da schermo CRT sia stato aggiornato e migliorato, con alcune rilevazioni che sostengono possa supportare ora l'HDR, anche se la questione non è ancora chiara.

Ricordiamo che il catalogo dei giochi classici per GameCube è disponibile per gli utenti che possiedono l'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo su Nintendo Switch 2. Con il recente aggiornamento di sistema è stata introdotta anche una modalità boost che migliora la resa dei giochi Switch 1 su Nintendo Switch 2, forzando la modalità TV anche in portabilità.