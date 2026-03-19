La verità su Leon e il presunto matrimonio sarà chiara un giorno, per il director di Resident Evil Requiem

Koshi Nakanishi, il director di Resident Evil Requiem, è stato costretto a tornare ancora una volta su un argomento che sta tenendo banco presso i fan della serie, ovvero il presunto matrimonio di Leon S. Kennedy, che pare sia sposato con qualcuno in base ad alcuni indizi nel nuovo capitolo.
Come abbiamo visto, infatti, Leon indossa un anello in Resident Evil Requiem, cosa che ha fatto scaturire subito delle teorie sulla sua vita privata e sentimentale, tanto da portare il director a un primo intervento pubblico sulla questione, soprattutto per smentire alcune ricostruzioni fatte dai fan sulla base di prove che si sono rivelate manipolate.
Tuttavia, non c'è stata una risposta diretta sull'argomento e non c'è nemmeno in questo caso: non siamo ancora pronti per scoprire con chi sia sposato Leon S. Kennedy, a quanto pare, ma secondo il director un giorno la risposta sarà chiara per tutti.
Ha una casa a cui tornare
La presenza dell'anello risulta chiara in alcune scene di Resident Evil Requiem, in quanto è un accessorio effettivamente visibile sulla mano sinistra del modello 3D del personaggio e che risulta anche in alcuni artwork.
Secondo Nakanishi, "la risposta al quesito risulterà chiara un giorno", forse perché nei prossimi capitoli vi saranno riferimenti diretti alla vita privata di Leon, che per il momento resta estremamente riservata e appena accennata.
"Quello che volevamo far capire è che Leon ha una casa a cui tornare, e speriamo che tutti possano immaginare che lì vi possa passare alcuni momenti di pace", ha spiegato il director di Resident Evil Requiem.
"Leon è un uomo che parla pochissimo delle cose che contano davvero, ma che non esiterebbe un attimo a sacrificarsi per salvare una vita. Allora, cosa significa il suo anello? Determinazione? O una promessa?" Ha riflettuto Nakanishi.
"Forse non dirà mai la risposta a voce, ma per ora, dopo aver concluso una lunga battaglia, ha comunque un posto a cui tornare e che può chiamare casa. Non è forse abbastanza?"