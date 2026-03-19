La verità su Leon e il presunto matrimonio sarà chiara un giorno, per il director di Resident Evil Requiem

Koshi Nakanishi, il director di Resident Evil Requiem, è stato costretto a tornare ancora una volta su un argomento che sta tenendo banco presso i fan della serie, ovvero il presunto matrimonio di Leon S. Kennedy, che pare sia sposato con qualcuno in base ad alcuni indizi nel nuovo capitolo.

Come abbiamo visto, infatti, Leon indossa un anello in Resident Evil Requiem, cosa che ha fatto scaturire subito delle teorie sulla sua vita privata e sentimentale, tanto da portare il director a un primo intervento pubblico sulla questione, soprattutto per smentire alcune ricostruzioni fatte dai fan sulla base di prove che si sono rivelate manipolate.

Tuttavia, non c'è stata una risposta diretta sull'argomento e non c'è nemmeno in questo caso: non siamo ancora pronti per scoprire con chi sia sposato Leon S. Kennedy, a quanto pare, ma secondo il director un giorno la risposta sarà chiara per tutti.