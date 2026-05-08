Resident Evil Requiem ha ricevuto l'update gratis "Leon Must Die Forever", disponibile ora

Come aveva promesso, ma senza indicare una data di uscita precisa, Capcom ha lanciato nelle ore scorse l'update gratis di Resident Evil Requiem intitolato Leon Must Die Forever, che di fatto introduce una nuova modalità di gioco.

Il director Koshi Nakanishi aveva riferito alcuni giorni fa che il DLC era in arrivo e si era raccomandato che i giocatori si affrettassero a concludere la storia di Resident Evil Requiem, poiché la nuova modalità di gioco si sblocca solo dopo aver raggiunto questo risultato, dunque richiede utenti già piuttosto esperti.

È una modalità considerata una sorta di "mini-game", anche se è alquanto estesa come contenuti: tutta incentrata sul combattimento, vede Leon alle prese con minacce costanti e soverchianti, spingendo i giocatori ad affinare le capacità negli scontri.