Resident Evil Requiem ha ricevuto l'update gratis "Leon Must Die Forever", disponibile ora

Come aveva promesso, ma senza indicare una data di uscita precisa, Capcom ha lanciato nelle ore scorse l'update gratis di Resident Evil Requiem intitolato Leon Must Die Forever, che di fatto introduce una nuova modalità di gioco.
Il director Koshi Nakanishi aveva riferito alcuni giorni fa che il DLC era in arrivo e si era raccomandato che i giocatori si affrettassero a concludere la storia di Resident Evil Requiem, poiché la nuova modalità di gioco si sblocca solo dopo aver raggiunto questo risultato, dunque richiede utenti già piuttosto esperti.
È una modalità considerata una sorta di "mini-game", anche se è alquanto estesa come contenuti: tutta incentrata sul combattimento, vede Leon alle prese con minacce costanti e soverchianti, spingendo i giocatori ad affinare le capacità negli scontri.
Un Leon sempre in gran forma
Leon Must Die Forever è una sorta di combattimento non-stop che ci vede tornare a esplorare diversi scenari visti nella storia di Resident Evil Requiem, affrontando versioni modificate e potenziate di vari nemici fino ad arrivare al boss finale.
Con cinque ranghi di difficoltà da affrontare in maniera progressiva e una corsa contro il tempo, Leon Must Die Forever è una sorta di banco prova impegnativo anche per i giocatori più esperti, ma che rappresenta un modo efficace per continuare a combattere nel gioco anche una volta conclusa la storia.
Con una sorta di aggiunta in stile roguelike, per così dire, al termine di ogni area abbiamo la possibilità di scegliere dei modificatori che potenziano alcuni aspetti di Leon in combattimento e che cambiano a ogni partita, portando a evoluzioni sempre diverse.
Insieme alla nuova modalità di gioco, l'aggiornamento di Resident Evil Requiem porta anche alcuni aggiustamenti e miglioramenti attraverso patch: si parla di correzione di bug, aggiunta del supporto per le caratteristiche di DualSense su PC, nuovi oggetti da acquistare a tema con la modalità aggiuntiva e supporto per gli Amiibo per la versione Nintendo Switch 2, che arriveranno il 30 luglio.
Nelle ore scorse abbiamo visto che dei datamining hanno portato alla luce meccaniche di gioco inedite e incontri tra Leon e Grace che sono stati però rimossi nella versione finale.
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