Resident Evil Requiem: il DLC gratuito con il mini-game aggiuntivo è in arrivo

Il mini-game proposto all'interno del DLC può però essere utilizzato solo dopo aver concluso la storia principale , a quanto pare, dunque il director sta invitando i giocatori a muoversi in quella direzione e cercare di completare la campagna per tempo.

L'esistenza di questo DLC era stata già annunciata in precedenza, con l'uscita fissata per il prossimo mese e quanto pare è piazzata tra pochi giorni, considerando le affermazioni del director, che ha invitato a farsi trovare pronti.

Il director di Resident Evil Requiem , Koshi Nakanishi, ha riferito in un'intervista pubblicata da Denfaminico Gamer che il DLC gratuito con il mini-game aggiuntivo è previsto arrivare a maggio ed è a questo punto molto vicino , invitando i giocatori a completare la storia principale.

Completate la storia per poter accedere al DLC

In base a quanto emerge dall'intervista, Nakanishi sembra far riferimento al periodo della Golden Week giapponese (dal 29 aprile al 6 maggio) come ideale per dedicarsi al completamento di Resident Evil Requiem e farsi quindi trovare pronti per l'arrivo del DLC, che potrebbe dunque arrivare nella prima parte di maggio.

"Come abbiamo già detto, si tratta di un minigioco che si basa interamente sulle battaglie del gioco principale", ha riferito inoltre il director di Resident Evil Requiem, "Detto questo, penso che i giocatori che hanno completato il gioco principale e hanno ancora voglia di scatenarsi lo troveranno emozionante e divertente, quindi affilate i vostri tomahawk e restate sintonizzati".

Kumazawa ha poi aggiunto: "Questo mini-game si sblocca una volta completata la storia principale. Quindi, se avete intenzione di giocarci, penso che completare la storia principale durante la Golden Week sia il momento giusto".

Nel frattempo, abbiamo visto che Capcom ha incassato più del previsto grazie a Resident Evil Requiem, che ha raggiunto un altro record di vendite dimostrando di stare andando meglio di tutti gli altri capitoli.